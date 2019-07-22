彭政閔引退賽29日全面開賣 挑戰2天滿場

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退賽倒數，球團將於9月28、29日在主場洲際棒球場舉行「CHIAllenge」引退主題活動，門票將於7月29日全面開賣，有望連2天挑戰2萬人滿場。

中信兄弟彭政閔被譽為「中職先生」，今年球季結束將結束19年中職球員生涯，球團在本季表定最後洲際棒球場主場賽事9月28、29日，替彭政閔舉行「CHIAllenge」引退主題活動，有望連兩天挑戰洲際棒球場滿場2萬名觀眾入場。

兄弟球團今天公布門票開賣訊息，分為「內野熱區」、「內野一般區」及「外野票」三種，不分全票、半票，引退賽為特定主題日賽事活動，故所有座位都另外加值「523元」，作為販售票價，23為彭政閔的背號，球迷憑票根可領取「彭政閔引退紀念T-SHIRT」一件。

此次主題日售票採「中信兄弟售票網」網路購票，不開放超商機台購票，將於7月24日早上10時開放2019猛象會及艾樂粉會會員優先購票。

接下來在7月26日早上10時，開放2019親子象會員優先購票，會員每人每場限購4張門票；26日開放中信兄弟聯名卡（邀約制）購票，每人每卡限購2張門票；29日中午12時30分全面開放售票，每筆訂單限購4張。（編輯：屈享平）1080722