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台灣花式滑冰賽主辦權遭取消
2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站原訂10月30日舉行，中華民國滑冰協會表示，7月22日接獲國際滑冰總會通知，取消台灣主辦權，改由香港協會接手，比賽地點改到中國東莞。總會24日表示，取消主辦權是因中華台北滑冰協會在內等多個ISU成員認為「較適宜在另一個亞洲國家舉辦賽事」。
台灣花式滑冰賽主辦權遭取消
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台灣花式滑冰賽主辦權遭取消1/7

體育署：中華冰協欠一個合理說法

最新更新：2019/07/24 22:15

（中央社記者龍柏安台北24日電）體育署國際組組長許秀玲今晚表示，針對國際滑冰總會（ISU）在官網上公布的新聞稿，體育署仍須求證，不過她也說：「無論如何，冰協都欠我們一個合理的說法。」

中華冰協昨天在官網上公布，指出22日晚間9時收到ISU來函，表示取消10月30日至11月3日由台灣主辦的2019亞洲花式滑冰經典賽台北站，改由香港協會接手，比賽地點移至中國東莞舉行。

今天上午9時體育署召集冰協與中華奧會，了解事件始末，會後要求冰協提出申復，並持續與ISU溝通，甚至不惜前往位於瑞士洛桑拜會ISU官員，表達台灣有強烈舉辦意願。

不料今晚ISU在官網上發佈新聞稿，透露5月底得知包括中華台北冰協在內的亞洲部分會員國，希望改由其他城市主辦，經討論後一致同意移至中國東莞舉辦。

許秀玲坦言，今天上午才與冰協面對面開會，冰協秘書長吳奕德完全沒有提到ISU新聞稿上這些內容，而根據冰協所提供的ISU來函，則沒有提到取消台灣主辦比賽的理由。

此外原訂本週五，體育署將召開會議，邀集冰協、外交部與陸委會，也一併邀請國際奧會委員吳經國出席會議，如今事情發展急轉彎，許秀玲坦言：「這個會是否還需要召開，我必須請示後才知道。」

許秀玲說，她不明白為何ISU與冰協之間的認知差距這麼大，她仍希望再和冰協面對面說清楚，「因為我打吳奕德的手機，他也不接，無論如何，冰協都欠我們一個合理的說法。」（編輯：李錫璋）1080724

地機族
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