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戴資穎僅花29分鐘 闖進日本羽球公開賽8強

最新更新：2019/07/25 13:33
世界球后戴資穎（圖）25日在日本羽球公開賽16強賽僅花29分鐘，輕鬆擊敗世界排名第16的印尼女子單打一姐格蕾戈麗亞，挺進8強。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎（圖）25日在日本羽球公開賽16強賽僅花29分鐘，輕鬆擊敗世界排名第16的印尼女子單打一姐格蕾戈麗亞，挺進8強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北25日電）世界球后戴資穎今天在日本羽球公開賽16強賽僅花29分鐘，以21比18、21比15輕鬆擊敗世界排名第16的印尼女子單打一姐格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska TUNJUNG），挺進8強。

總獎金75萬美元（約新台幣2350萬元）的日本羽球公開賽屬於BWF（世界羽球聯盟）世界巡迴賽超級750系列，包括戴資穎、男單一哥周天成及男子雙打組合王齊麟與李洋等3組台將闖進16強賽。

戴資穎曾在公元2012年日本公開賽奪冠，要挑戰這項賽事第2冠，首輪先以直落二橫掃對手晉級，16強賽出戰格蕾戈麗亞。兩人過去兩度碰頭，戴資穎都以直落二帶走勝利。

戴資穎首局與對手互相拉鋸，10比12落後時，一鼓作氣連搶6分超前，隨後又遭對手扳成18比18平手，所幸戴資穎穩住陣腳，連下3分，以21比18搶下首局。

戴資穎第2局後來居上，在13比13平手時，打出7比1攻勢、逆轉超前，最終以21比15勝出。

戴資穎8強賽對手，將是韓國女將金佳恩（KIM Ga Eun）與加拿大華裔女將李文珊間的勝方。

王齊麟與李洋稍早以16比21、18比21，不敵地主日本組合，止步16強，本屆台將雙打組合全數遭淘汰。（編輯：李明宗）1080725

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