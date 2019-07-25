遇生涯最嚴重傷勢 羅里奇如殭屍般復出繳好投

中職統一獅洋將羅里奇24日主投6局失1分好投，傷後回歸的他受訪時笑說，「我這個年紀了（37歲），復原速度超乎想像，像殭屍一樣」。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月25日

（中央社記者楊啟芳新北25日電）統一獅洋投羅里奇昨天繳出6局失1分好投，他今天表示，目前感覺還不錯，之前雖然遇到生涯最嚴重的傷，但靠著樂觀態度及家人遠從美國來陪伴，如「殭屍」般快速復原。

羅里奇從去年開始效力獅隊，出賽26場，拿下12勝10敗，防禦率3.17，為去年防禦率王，也拿下金手套投手獎。

不過羅里奇今年4月底練投時側腹肌拉傷，導致上半季報銷，直到本月12日才回歸一軍，17日傷後首度先發對Lamigo桃猿，用72球投5局，失2分無關勝敗；昨天對上富邦悍將，用84球投6局，僅失1分，但沒得到火力支援，吞下敗投。

目前羅里奇用球數已逐漸增加，他今天說：「感覺還不錯，只是因為天氣比較熱，身體強度還要慢慢增加。」羅里奇已經來台灣第2年，他指出，因為台灣比較潮濕、悶熱，導致一直流汗，體力流失較快，確實是滿困擾的地方。

談到上半季遇到的傷勢，羅里奇說：「當下聽到『啪』一聲，直覺就滿嚴重的，剛開始甚至都沒辦法動，也是我打球以來受過最大的傷。」但他樂觀看待傷勢，受傷初期即使沒辦法練習，仍會到球場看隊友，之後家人來到台灣，早上復健後，晚上還可以陪伴家人。

羅里奇笑說：「這些年來看過很多選手受傷，有人能走出來、有人沒辦法走出來，但還是要想辦法克服，不過我這個年紀了（37歲），復原速度超乎想像，像殭屍一樣。」而羅里奇的太太及3個小孩，昨天親眼看他繳出6局好投後，已於今天回美國。（編輯：張雅淨）1080725