彭政閔明星賽睽違15年開轟 8623球迷沸騰[影]

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒明星對抗賽今天在新莊棒球場開打，中職明星隊第4棒彭政閔為生涯最後一次打明星賽，7局上轟出2分全壘打，睽違15年再度開轟，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

今年球季結束後，彭政閔將退休，因此這次明星賽為彭政閔生涯最後一次，也吸引8623名觀眾進場。首戰彭政閔扛第4棒，首打席擊出右外野飛球出局，第3局擊出二壘飛球遭接殺，第5局對決吳昇峰，擊出游擊滾地球出局。

第7局彭政閔從劉軒荅手中轟出2分全壘打，這是彭政閔明星賽第2轟，上次是2004年7月17日。彭政閔並以40歲355天成為第二年長的明星賽開轟球員，僅次於林仲秋的41歲318天。彭政閔目前生涯明星賽累計14打點，創下聯盟新紀錄，原紀錄為林仲秋13打點。

彭政閔打滿全場，兩隊以8比8握手言和，彭政閔也獲選為單場MVP。他賽後說：「這個MVP是大家給的，很多球員都表現比我好，也希望在全場球迷支持下，年底中華隊比賽能拿到好成績。」

對於今天全場8623名觀眾齊聲歡呼彭政閔的名字，他說：「每個球員打到一定成績退下來，之後一定會想念在球場的感覺，也感謝全場的球迷。」

2019中職明星賽27日熱鬧登場，中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔（藍衣）最後一次以球員身分參賽，7局轟出2分砲，睽違15年再於明星賽開轟，全場球迷情緒沸騰。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

這次明星賽是中職明星隊與中華明星隊交手，不過陣容像是「老新中華隊」對決，雙方都火力凶猛。彭政閔指出，要穿上中華隊球衣並不是這麼輕鬆，一定是加倍壓力，需要時間再調整，相信接下來投打戰力都會調整更好。

「老中華隊」陣中，除了彭政閔及已經退休的陳江和，還有久違的「金鏞連線」陳鏞基及胡金龍打前、後棒次，彭政閔笑說：「大家經驗都不錯，最主要可以在同隊一起打球，算是滿開心的一件事。」

來自業餘合庫隊的吳昇峰昨天說，由於在兄弟象當過練習生，明星賽想跟很照顧自己的彭政閔「男子漢對決」。彭政閔說：「非常開心，他努力這麼久，今天在這麼多球迷下投得不錯，一開始可能比較緊張，但到後面控球、在投手丘掌握節奏不錯。」

彭政閔從2001年中職菜鳥年開始就入選中職明星賽，中職生涯19年、19度以野手身份入選明星賽追平中職紀錄，19次明星賽以「先發」野手出賽，破聯盟紀錄，原紀錄為前兄弟象隊球星王光輝、18度任明星賽先發野手。

彭政閔中職明星賽人氣王15連霸、也是史上第1人，今年球季結束後，彭政閔將高掛球鞋、結束球員生涯，今年為最後一次以球員身份參加明星賽，今天對抗賽任中職明星隊先發指定打擊、扛第4棒。（編輯：唐聲揚）1080727

2019中職明星賽27日熱鬧開打，人氣王15連霸的中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（左）最後一次以球員身分參賽，7局轟出2分砲，睽違15年再於明星賽開轟，為個人生涯明星賽第2轟。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

2019中華職棒明星對抗賽27日在新莊棒球場登場，賽前儀式特別在外野拉起巨型中華民國國旗與兩隊隊旗，雙方球員場中列隊，現場播放國歌。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

2019中華職棒明星對抗賽27日在新莊棒球場開打，中職明星隊先發捕手為年僅19歲的戴培峰（中），他說，身邊有很多資深學長，並不會特別感到緊張。中央社記者張新偉攝 108年7月27日