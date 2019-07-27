新加坡帕拉保齡球賽事 台灣2金3銀5銅

2019世界帕拉保齡球（WPB）新加坡保齡球巡迴站賽事，台灣選手表現優異，共獲2金3銀5銅，其中，李佳婕（圖）個人就獲得2金1銀1銅的好成績。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月27日

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）2019世界帕拉保齡球（WPB）新加坡保齡球巡迴賽，台灣選手表現優異，共獲2金3銀5銅，其中，李佳婕個人就獲得2金1銀1銅的好成績。

新加坡保齡球巡迴賽從22日起舉行為期6天賽事。台灣共6名選手參賽，其中，李佳婕不僅實力強勁，也是2018年印尼亞洲帕拉運動會保齡球賽事的女子TPB8級個人賽金牌得主。

總教練黃忠仁今天傍晚賽後告訴中央社記者，這項賽事有視障與肢障的個人賽、雙人賽暨團體賽，台灣有肢障輪椅組選手李佳婕與蕭世正、肢障下肢組選手楊孟璋與林延栓、肢障上肢組選手張惠民與卓訓樟等人參賽。

他指出，這次共有新加坡、菲律賓、泰國、印度、馬來西亞、印尼、日本、南韓、台灣與香港等國家暨地區109名選手參賽。台灣僅有6名肢障選手參賽，雖未派視障選手與賽，實力仍相當堅強。

根據大會傍晚公布賽事成績，李佳婕於TPB8級個人賽奪金牌，她並於TPB8級個人全項賽事再奪金牌。林延栓於TPB9級個人賽奪銅牌，他並於TPB9級個人全項賽事奪銀牌。楊孟璋也於TPB9級個人全項賽事奪銅牌。張惠民在TPB10級個人賽事中奪銅牌。

雙人賽事部分，李佳婕與蕭世正在TPB8+TPB8的雙人賽中奪銀牌。楊孟璋與林延栓在TPB9+TPB9的雙人賽中奪銀牌。

另外，由李佳婕、楊孟璋與張惠民等3人則在TPB8+ TPB9+TPB10的團體賽奪得銅牌。

對於台灣帕拉選手的保齡球實力，教練黃景星認為，台灣選手在亞洲地區具有前3名實力，希望政府多給予經費支援，讓更多有實力的帕拉保齡球選手參與國際賽事，為台灣爭光。（編輯：周永捷）1080727

2019世界帕拉保齡球（WPB）新加坡保齡球巡迴站賽事，台灣選手表現優異，共獲2金3銀5銅，圖為台灣6名參賽選手與教練合影。中央社記者黃自強新加坡攝108年7月27日