日本東奧500日圓紀念幣 採用風神雷神圖案

日本為配合2020年東京奧運及帕運，將推出多款紀念貨幣，其中500日圓由民眾票選出國寶畫作「風神雷神圖屏風」。（圖取自twitter.com/MOF_Japan）

（中央社東京29日綜合外電報導）日本為配合2020年東京奧運及帕運，將推出多款紀念貨幣，其中500日圓紀念硬幣的設計圖案，由民眾票選出國寶畫作「風神雷神圖屏風」，預計明年7月左右正式發行。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運及帕運將發行多達37種紀念貨幣，其中的500日圓紀念硬幣究竟要採用什麼樣的設計圖案，首度開放民眾投票決定。

民眾透過推特等途徑，從3件候選作品進行票選，合計共有6萬6000多人投票；其中，江戶時代畫家俵屋宗達所繪國寶畫作「風神雷神圖屏風」，得到最多的2萬8700多票，雀屏中選。500日圓紀念硬幣上將可看到風神或雷神圖案。

另外兩件候選作品，分別是在舊國立競技場及新國立競技場外觀搭配東京風景的設計，得到2萬1000多票，及從靜岡縣及山梨縣眺望富士山的設計，得到1萬6400多票。

上面有風神或雷神圖案的500日圓紀念硬幣，預計明年7月左右發行。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080729

另外兩件候選作品，分別是在舊國立競技場及新國立競技場外觀搭配東京風景的設計（右），得到2萬1000多票，及從靜岡縣及山梨縣眺望富士山的設計（中），得到1萬6400多票。（圖取自日本財務省網頁mof.go.jp/index.htm）