跆協理事連署 啟動罷免理事長吳兩平

（中央社記者龍柏安台北29日電）中華跆拳道協會今天啟動罷免理事長吳兩平，在35席理事中共有13人參與連署，達到1/3法定門檻，接下來理事會將擇期表決，一旦2/3理事同意，就可罷免理事長。

跆協理事長吳兩平，近來遭協會監事趙安華指控貪污、出國比賽經費浮報、安插自己兒子在協會任職違反國民體育法，吳兩平上週出面反駁，雙方也在媒體上隔空交火。

跆協今天召開會議，在協會全體35席理事當中，今天共有13人參與連署罷免，已達1/3法定門檻，罷免程序也宣告啟動。

吳兩平受訪時強調，他來跆協是來服務的，不是來做官，他說：「要罷免我，我就不做，反正不做理事長又不會死。」他並表示，所有對他的100句指控裡面，沒有一句是真的，「我絕對沒有貪污，只有出錢而已。」

吳兩平說，他不怕被調查，跆協有人指控他貪污，「對我是一種污辱。」他的委任律師陳柏帆也說，尊重理事的罷免提案，接下來就照程序走。

依照人民團體選舉罷免辦法第49條，接下來吳兩平將有15天答辯期，針對各方指控做出說明，若他不願答辯則視為放棄，接下來提案將逕付理事會表決。

體育署指出，若單項協會要罷免理事長，需由全體理事半數以上參與會議，且由2/3以上理事同意才通過；反之，若未達2/3席次同意，則否決罷免提案。（編輯：屈享平）1080729