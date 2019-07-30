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泰國羽賽 麟洋配逆轉晉16強

最新更新：2019/07/30 22:32

（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣男雙王齊麟與李洋今天在泰國羽球公開賽首輪，以21比18、21比19氣走印尼組合晉級。男單一哥周天成明天將出戰首輪賽事，拚16強門票。

總獎金35萬美元（約新台幣1097萬元）的泰國羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級500系列。

戴資穎先前在印尼公開賽因過敏引發身體不適，止步4強，上週在日本公開賽8強賽爆冷吞敗，無法賺進更多積分，本週排名退居第2，由日本名將山口茜登上世界球后寶座。戴資穎缺席本週泰國公開賽，專心備戰8月中下旬登場的世錦賽。

王齊麟與李洋前一站在日本公開賽16強賽遭淘汰，本週轉戰泰國公開賽，今天首輪對戰印尼組合阿德（Ade Yusuf Santoso）、瓦修（Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira）。

兩組人馬生涯首度對決，「麟洋配」首局最多領先7分，儘管後段兩度被追成僅剩1分差，所幸「麟洋配」及時回穩，以21比18搶下首局。

「麟洋配」第2局遇到亂流，一度以10比16落後，隨後急起直追，扳成18比18平手，並以21比19逆轉勝出，挺進16強賽。

今年剛在印尼公開賽拿下本季首冠的周天成，上週征戰日本公開賽，意外在16強止步，周天成明天泰國公開賽首輪將出戰南韓好手李東根，兩人剛在上週的日本公開賽碰頭，當時由周天成直落二勝出。

王子維明天也將出賽，首輪對上世界排名第4、中國好手諶龍，兩人過去交手3次，王子維僅拿下1勝，預期將是一場硬仗。（編輯：唐聲揚）1080730

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