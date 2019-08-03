更多編輯台推薦新聞：
援助有限又無法工作 逾萬難民在印尼苦等安置
國際

援助有限又無法工作 逾萬難民在印尼苦等安置

早安世界》合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座
早報

早安世界》合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

華盛頓網球賽 謝淑薇8強止步

最新更新：2019/08/03 12:12

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在華盛頓網球賽女單8強，以4比6、3比6不敵世界排名150的地主美國小將麥克納利（Catherine Mcnally），無緣晉級4強。

世界排名31的謝淑薇，在這次華盛頓網球賽榮膺女單大會第4種子，卻意外在8強不敵持外卡的17歲女將麥克納利，提前止步。

謝淑薇過去從未和麥克納利交手過，今天首盤開局發球局就遭對手攻破，雖然謝淑薇很快在第2局回破扳平，可惜在關鍵的第6局，沒能掌握破發點取得超前，讓對手扳成3比3平。

有驚無險守住發球局的麥克納利，越打越順手，接下來連破帶保一口氣連拿3局，反倒以5比3取得「聽牌」優勢，謝淑薇先以4比6丟掉首盤。

次盤戰況宛如首盤翻版，謝淑薇開局又被破發，讓她陷入0比2落後劣勢，即便她在盤中追上，甚至又取得3比2領先，第6局再次浪費寶貴的破發點，沒能一鼓作氣拉開差距，再次成了決定勝負的分水嶺。

麥克納利在第6局死裡逃生驚險保發，又追成3比3平，而該拿下卻沒拿下的謝淑薇，連丟4局以3比6打包出局，無緣晉級4強。（編輯：張雅淨）1080803

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報