華盛頓網球賽 謝淑薇8強止步

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在華盛頓網球賽女單8強，以4比6、3比6不敵世界排名150的地主美國小將麥克納利（Catherine Mcnally），無緣晉級4強。

世界排名31的謝淑薇，在這次華盛頓網球賽榮膺女單大會第4種子，卻意外在8強不敵持外卡的17歲女將麥克納利，提前止步。

謝淑薇過去從未和麥克納利交手過，今天首盤開局發球局就遭對手攻破，雖然謝淑薇很快在第2局回破扳平，可惜在關鍵的第6局，沒能掌握破發點取得超前，讓對手扳成3比3平。

有驚無險守住發球局的麥克納利，越打越順手，接下來連破帶保一口氣連拿3局，反倒以5比3取得「聽牌」優勢，謝淑薇先以4比6丟掉首盤。

次盤戰況宛如首盤翻版，謝淑薇開局又被破發，讓她陷入0比2落後劣勢，即便她在盤中追上，甚至又取得3比2領先，第6局再次浪費寶貴的破發點，沒能一鼓作氣拉開差距，再次成了決定勝負的分水嶺。

麥克納利在第6局死裡逃生驚險保發，又追成3比3平，而該拿下卻沒拿下的謝淑薇，連丟4局以3比6打包出局，無緣晉級4強。（編輯：張雅淨）1080803