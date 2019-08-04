托瑞斯單場雙響平迪馬喬紀錄 洋基一日兩勝紅襪

（中央社紐約3日綜合外電報導）MLB「基襪大戰」雙重賽，地主洋基兩場都贏，新秀托瑞斯（Gleyber Torres）有單場雙響砲的演出，不到23歲就有單季5次這樣的表現，追平傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）的紀錄。

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪與紐約洋基今天一日兩戰，首戰洋基先以9比2獲勝，第2戰再以6比4擊敗紅襪，單日進帳兩勝。

兩隊雙重賽第2戰，紅襪3上首開紀錄，靠德佛斯（Rafael Devers）兩分砲， 先以2比0領先，洋基下個半局靠托瑞斯陽春彈開啟攻勢，梅賓（Cameron Maybin）的二壘安打掃回兩分，讓洋基3比2領先。

紅襪4上打回兩分超前，洋基5下靠托瑞斯本場比賽第2發陽春彈追平比數，再靠陶克曼（Mike Tauchman）7下兩分打點一壘安打奠定勝基，最終6比4獲勝。

現年22歲的托瑞斯，在這場比賽有單場雙響砲表現，這是他本季第5次在同一場比賽至少揮出兩支全壘打，追平洋基老前輩迪馬喬1937年創下的紀錄。

雙重賽首戰，紅襪派出王牌投手塞爾（Chris Sale）先發，但勒梅休（DJ LeMahieu）在1下就開轟，讓洋基先馳得點，以1比0領先，紅襪雖很快在2上要回1分扳平戰局，但洋基在4下棒打塞爾。

瓦雷拉（Breyvic Valera）帶有打點的安打讓洋基以2比1要回領先，賈德納（Brett Gardner）的兩分打點安打，讓洋基4比1擴大先差距，在勒梅休揮出3分砲的情況下，洋基把領先拉開到6分差，之後安卡納松（Edwin Encarnacion）又打回1分，洋基靠單局吃下7分大局，以8比1大幅領先。

紅襪5上要回1分，洋基6下也打回1分，最終洋基9比2擊敗紅襪。

紅襪先發投手塞爾今天只投3.2局，雖有4次三振、沒有四壞球保送，但被擊出2支全壘打在內的9支安打，丟掉8分都是自責分，最後吞下敗投。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080804