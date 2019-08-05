蘇政憲開轟 小馬少棒中華隊晉冠軍戰

小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，中華隊5日一度落後，比賽後半段追分，蘇政憲（左）6局開轟，終場以13比5再次擊敗美西隊，晉級冠軍戰。（台東縣政府提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月5日

（中央社記者謝靜雯台北5日電）小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，中華隊一度落後，比賽後半段追分，邱彥祖單場3安2打點，蘇政憲6局開轟，終場以13比5再次擊敗美西隊晉級冠軍戰，將挑戰小馬少棒世界賽2連霸。

小馬少棒賽此次由台東縣卑南國小取得中華代表權，世界賽於2日在美國德州拉雷多舉行，中華隊接連擊敗多明尼加隊、美西隊，今天再度與美西隊交手，中華隊由王聖恩先發。

中華隊今天2局就有攻勢，靠著余新喆安打開啟攻勢，周偉傑二壘打送回第1分，再靠著暴投、保送、接連安打，單局攻下4分、取得領先。

王聖恩前兩局僅被敲出2支安打、無失分，3局遇亂流1人出局後，先投出保送，隊友守備失誤，單局被敲5支安打，狂掉5分，中華隊3局打完4比5落後。

中華隊4局再起攻勢，靠著邱彥祖二壘打、對方守備失誤跑回追平分，莊昊勳二壘打添分，再度要回領先，中華隊邱彥祖5局再敲出三壘打，一棒替球隊打回2分，拉開領先差距，中華隊再靠著對方暴投，跑回全隊第9分。

中華隊6局靠著接連安打、保送、蘇政憲2分砲，單局攻下4分，順利拿下比賽勝利，將與墨西哥隊爭冠，冠軍戰於台灣時間明天早上8時30分舉行。1（編輯：屈享平）1080805