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李茲6局飆8次三振 桃猿因雨裁定勝兄弟

最新更新：2019/08/07 23:19

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對中信兄弟，桃猿靠著先發投手李茲投6局僅失2分，飆8次三振，且因雨勢過大在9局上裁定比賽，以3比2擊退兄弟。

1局上桃猿就攻下3分，陳晨威、林立敲安打後，藍寅倫遭觸身球形成滿壘，接著陳俊秀、朱育賢接連獲保送，共擠回2分，郭嚴文再擊出帶有1打點的滾地球，取得3比0領先。

3局下兄弟的岳東華敲出陽春全壘打，追回1分，本季也是生涯第2轟出爐；4局下王威晨安打後，林智勝敲出二壘安打，帶有1分打點，兄弟僅剩1分落後。

不過賽事進行到9局上1出局時，因現場雨勢過大暫停，最終裁定比賽，由桃猿以3比2勝出，桃猿也中止2連敗。

桃猿先發投手李茲今天主投6局，被敲5支安打，投1次保送，飆出8次三振，失2分，拿下本季第10勝，是繼隊友尼克斯之後，本季中職第2名投手進帳雙位數勝投，也獲選為單場MVP。

兄弟先發投手紐維拉投滿7局，被敲出4支安打，投2次保送，同樣飆出8次三振，不過因比賽剛開始控球不穩，失3分都集中在第1局，吞下敗投。（編輯：劉學源）1080807

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