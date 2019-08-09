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世錦賽女單重新抽籤 戴資穎8強才碰強敵

最新更新：2019/08/09 19:57

（中央社記者龍柏安台北9日電）世界羽球聯盟（BWF）今天在官網宣布女單籤表重新抽籤，目前世界排名第2的台灣羽球一姐戴資穎，位在籤表下半部，若無意外8強才會遭遇強敵、印度一姐辛度。

2019年世界羽球錦標賽將於19日至25日在瑞士的巴塞爾舉行，每組都有64籤，BWF曾在5日公布籤表，沒想到因作業疏失，將一名女單球員誤植列入參賽名單內，經檢視後今天重新抽籤，並公布最新女單籤表。

世界排名第2的台灣羽球一姐戴資穎，在新女單籤表的首輪將可免戰直接晉級32強，首戰將面對中國裔德籍女將李怡逢與印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）之間的勝方。

小戴首戰過關後，16強預計將碰上中國19歲的小將蔡炎炎，8強則有望遭遇世界排名第5、印度羽球一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）。

今年小戴在世界巡迴賽超級1000系列的印尼羽球公開賽，4強不敵日本名將山口茜衛冕失利；接著轉戰日本公開賽，又在8強意外輸給加拿大女將李文珊，也讓她丟掉長達137週的世界球后寶座。

依照目前的世界排名積分，小戴僅落後球后山口茜2085分，小戴若能在世錦賽奪冠，將可一口氣增加6580分積分，並擠下山口茜、重登球后寶座。（編輯：戴光育）1080809

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