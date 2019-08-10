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U23男排亞錦賽破日本不敗之身 中華隊拚隊史首冠[影]

最新更新：2019/08/10 21:23
中華U23男子排球代表隊連3屆亞錦賽闖進4強，前2屆都以銅牌作收，10日收下決賽門票，無論勝負，都確定打破隊史紀錄。圖為8日比賽畫面。（圖取自facebook.com/AsianVolleyballConfederation）
中華U23男子排球代表隊連3屆亞錦賽闖進4強，前2屆都以銅牌作收，10日收下決賽門票，無論勝負，都確定打破隊史紀錄。圖為8日比賽畫面。（圖取自facebook.com/AsianVolleyballConfederation）

（中央社記者黃巧雯台北10日電）中華隊今天在亞洲U23男子排球錦標賽4強賽，從領先到被日本隊扳平戰局，決勝局發揮韌性、後來居上，以3比2打破日本不敗之身，挺進決賽，締造隊史最佳紀錄。

中華U23男子排球代表隊連3屆亞錦賽闖進4強，前2屆都以銅牌作收，今天收下決賽門票，明天將與巴基斯坦、印度勝方爭冠，無論勝負，都確定打破隊史紀錄。

亞洲U23男子排球錦標賽今年在緬甸舉行，中華隊預賽與巴基斯坦、卡達、巴林同組，帶著2勝1敗成績晉級複賽，接連以直落三扳倒澳洲與斯里蘭卡，9日同樣以直落三擊退中國，挺進4強。

中華隊今天與預賽至今拿下6連勝的日本，爭搶決賽門票，面對來勢洶洶的日本隊，一開賽互相拉鋸，不過中華隊表現略勝一籌，以25比20率先搶下首局。

中華隊第2局乘勝追擊，展現壓制力，輕鬆取得13比3領先，並穩紮穩打以25比17率先「聽牌」。

不過，中華隊第3局遭遇日本隊頑強抵抗，以16比25讓出，關鍵第4局，兩隊一度比分互咬，但日本隊硬是以25比15，扳平戰局。

中華隊後來居上，並在12比14落後情況下，驚險化解日本隊2個賽末點，最終逆轉戰局，以19比17勝出。

比賽採5局3勝制，前4局先得25分為勝方；決勝局採15分制，先得15分為勝方，若遇到14比14平手時，則繼續進行比賽，直到一方先多得2分，才算勝出。（編輯：張芷瑄）1080810

▼9日中華U23男子排球代表隊對上中國的比賽畫面

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