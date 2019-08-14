辛辛那提網賽詹家姊妹首輪止步 謝淑薇晉32強

（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在辛辛那提大師賽女單首輪以6比3、6比4橫掃中國女將王薔，晉級32強；台灣雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴直落二不敵地主美國組合，首輪止步。

總獎金294萬美元（約新台幣9340萬元）辛辛那提大師賽在美國俄亥俄州舉行，謝淑薇本週單雙打出擊，單打率先提拍上陣，首輪對戰世界排名第17的中國女將王薔。

謝淑薇目前女單世界排名第30名，過去兩人6度交手，謝淑薇拿下3勝、3敗，雙方不分軒輊，今天開賽雙方互破發球局，謝淑薇在1比2落後情況下，及時回穩，盤末兩度破發得手，以6比3率先拿下首盤。

雙方第2盤互不相讓，謝淑薇靠著在關鍵第5局攻破對手發球局，以6比4獲勝，晉級32強，下一戰對手將是美國好手布雷迪（Jennifer Brady），若能順利搶下16強門票，有機會對上日本球后大坂直美。

另外，詹詠然與詹皓晴2015年曾聯手在辛辛那提大師賽女雙賽事封后，這次要挑戰姊妹倆在此賽事的第2冠。

詹家姊妹今天在女雙首輪賽事迎戰地主美國組合瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）與范德維奇（CoCo Vandeweghe），兩組人馬開賽互破發球局，但詹家姊妹在盤末再度失守，以3比6丟掉首盤。

雙方在第2盤上演破發大戰，詹家姊妹以6比3扳平戰局，將戰線延長至第3盤。

詹家姊妹在決勝盤搶十大戰，一度以7比5領先，但遭對手連搶5分逆轉超前，以7比10落敗。（編輯：張雅淨）1080814