桃猿辣蜜趴 學姊回娘家學妹秀才藝

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，球團舉辦LamiGirls學姊回娘家，與學妹相見歡。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

（中央社記者張新偉桃園18日電）中職Lamigo桃猿今天在桃園主場再舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，LamiGirls學姊回娘家，跳起應援曲不含糊；學妹羚小鹿、琳妲則是輪番秀才藝，博得球迷喝采。

從2013年開始，Lamigo桃猿球團連續7年舉辦「辣蜜趴」，感謝球迷對女孩的支持，今年特地邀請前LamiGirls曉帆、采依、小咪、大米等人回到桃猿主場與球迷相見歡，還在活動中抽考新舊應援曲，讓四人展現舞藝。

曾是LamiGirls隊長的曉帆表示，今天帶著既興奮又緊張、加上期待的心情回來，看到球迷與改造後的球場很感動。

從啦啦隊轉戰空服員的大米說，很難想像自己曾經也是應援舞台上面的一員，期待有機會再為桃猿男兒加油。

除學姊回娘家，球團也在局間安排女孩個人秀，學妹羚小鹿展現苦練已久的歌喉，演唱歌手鄧紫棋新歌「差不多姑娘」，快嘴RAP驚豔全場；琳妲則是化身動漫「火影忍者」中的角色，融合「桃猿最強」的大扇子，展現舞蹈才藝，炒熱氣氛。

羚小鹿與琳妲展現才藝，回饋球迷，球迷也給予大聲喝采。兩人在表演後，直呼「10號隊友最強，永遠都是我們的家人，謝謝你們」。

「辣蜜趴」自昨天起一連兩天舉行，共吸引2萬1597名球迷進場，除賽前與果陀劇場合作的舞台劇「辣蜜新宇宙」，球團今天還舉辦簽名會、中場的遊戲互動，讓粉絲與女孩近距離接觸，感謝粉絲的支持與愛護。（編輯：戴光育）1080818

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，球團舉辦LamiGirls學姊回娘家，隊長巫苡萱（中）送上新單曲給曉帆（右起）、大米、小咪（左起）以及采依。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，除了學姊回娘家，球團也在局間安排女孩個人秀，學妹羚小鹿（圖）展現苦練已久的歌喉，演唱歌手鄧紫棋新歌「差不多姑娘」，快嘴RAP驚豔全場。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，除了學姊回娘家，球團也在局間安排女孩個人秀，琳妲化身動漫「火影忍者」中的角色，融合「桃猿最強」的大扇子，展現舞蹈才藝，炒熱氣氛。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

從2013年開始，中職Lamigo桃猿球團連續7年舉辦辣蜜趴，以感謝球迷對女孩們的支持，LamiGirls賽前在場中演出最新單曲Dancing Holiday，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，球團在局間舉辦互動遊戲，LamiGirls與球迷合作互動，在一三壘側看台互比速度。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，球團舉辦LamiGirls學姊回娘家，前LamiGirls大米（左起）、曉帆、小咪、采依與球迷相見。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，吸引8563名球迷進場，啦啦隊LamiGirls成員與果陀劇場合作舞台劇「辣蜜新宇宙」，與球迷相見歡。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

從2013年開始，中職Lamigo桃猿球團連續7年舉辦辣蜜趴，感謝熱情球迷的支持，LamiGirls成員18日賽前舉辦簽名會，與球迷近距離互動。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊18日在桃園主場舉辦啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」，球團舉辦LamiGirls學姊回娘家，前LamiGirls曉帆（左起）、大米、采依與小咪在見面會上大秀舞藝。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

從2013年開始，中職Lamigo桃猿球團連續7年舉辦辣蜜趴，感謝球迷對女孩的支持，LamiGirls賽前在球場演出最新單曲Dancing Holiday，回饋球迷。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」17日起一連兩天在桃園球場登場，18日有8563名球迷進場，兩天共吸引2萬1597名球迷進場，為喜愛的球隊與女孩加油打氣。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊專屬主題日「辣蜜趴」17日起一連兩天在桃園球場登場，18日吸引8563名球迷進場，啦啦隊LamiGirls在場邊帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝 108年8月18日