沖繩新球隊拜訪新莊球場 盼多與台灣交流

日本沖繩棒球隊「琉球藍海」社長小林太志（左2）及總經理田尾安志（右2），28日到新莊棒球場探訪，小林太志表示，盼未來多與台灣交流，也希望延攬台灣選手。左為富邦悍將總教練陳連宏，右為Lamigo桃猿總教練洪一中。中央社記者楊啟芳攝 108年8月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）日本沖繩棒球隊「琉球藍海」社長小林太志及總經理田尾安志，今天到新莊棒球場探訪，小林太志表示，12月球隊就會開始正式活動，盼未來多與台灣交流，也希望延攬台灣選手。

沖繩縣今年成立新隊伍「琉球藍海」隊，社長小林太志表示，因台灣與沖繩距離很近，希望未來能多交流，也希望延攬台灣選手，讓台灣人也能關注這支球隊，因此近期在台灣將走訪各球隊。

對於球隊的規劃，小林太志指出，10月會選出總教練及教練團，11月日本職棒有戰力外測試會，也會親自去觀察選手，從12月球隊就會正式開始活動，1月進行訓練，春訓預計會在沖繩縣宮古島的球場。

琉球藍海隊的遠程目標是加入日本職棒，不過小林太志坦言：「日職如果沒有增隊計畫，要加入很難，不過2020年東京奧運是個契機，如果熱度有起來，希望2021年之後可以加入，我們以這樣為目標。」

小林太志表示，沖繩喜歡棒球的人很多，希望因此能吸引日職注意。而選手組成會延攬全日本的球員，不過以沖繩人為優先。

琉球藍海隊總經理田尾安志指出，今天賽前觀察台灣職棒選手練習，有幾名球員感覺不錯，他說：「我們的目標是挑選現在不是那麼起眼的球員，經過教練團調教後成長為不錯的選手。」

田尾安志與小林太志與台灣有不少淵源，小林太志在橫濱隊打球時，曾與Lamigo桃猿隊王溢正當過隊友；田尾安志1980年代在西武獅時，更是與「東方特快車」郭泰源當過隊友，現任富邦悍將顧問的郭泰源，今天也與田尾安志相見歡。（編輯：張芷瑄）1080828