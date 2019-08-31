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謝淑薇輕鬆應戰 美網女雙直落二過頭關

最新更新：2019/08/31 01:04

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）台灣網壇一姊謝淑薇今天展開美網女雙賽事，與7月在溫網搭檔奪冠的捷克女將史翠可娃展現絕佳默契，僅用一小時便以6比4、6比1輕取美國組合戴維斯與桑傑士，闖過頭關。

謝淑薇世界雙打排名第5，7月在溫布頓網球錦標賽女雙奪冠，美國網球公開賽再度與史翠可娃（Barbora Strycova）聯手，名列大會第2種子，首輪遭遇地主搭檔戴維斯（Lauren Davis）與桑傑士（Maria Sanchez）。

首盤前3局雙方互破，連續12個發球分都未保住。第4局輪到謝淑薇發球，化解2個破發點後成功保發。她與史翠可娃延續氣勢，第7局連下4分再度破發，取得5比2領先，下一局雖被破回來，兩人仍穩住陣腳，6比4拿下首盤。

謝淑薇與史翠可娃默契十足，底線抽球穩健，並積極雙上網壓迫，頻頻以截擊與扣殺得分，掌握主動權。對手全場出現14次非受迫性失誤，比謝淑薇與史翠可娃多了6個。

進入第2盤，謝淑薇與史翠可娃乘勝追擊，第3、5局連續破發，戰局大勢底定。第7局，兩人因對手連續失誤逼出2個賽末點，雖然都被化解，但謝淑薇在平局時兩度網前截擊得手，再度破發，6比1再下一盤，直落二贏球。

謝淑薇與史翠可娃只在首盤丟掉2個發球局，全場8次破發機會把握住6個，成功率75%。此外，兩人一發進球得分率79%，遠勝對手的50%，也是輕鬆晉級的原因之一。

謝淑薇昨天單打激戰3盤，1比6、6比4、6比7（2比7）敗給捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova），生涯第4度止步美網64強，未能改寫個人美網最佳紀錄。

儘管如此，謝淑薇仍完成年度四大滿貫賽單打都名列種子、全數闖過首輪的目標。她昨天賽後在臉書發文提到，美網單打雖出局，但心情輕鬆愉快，今天女雙混雙一日兩戰，「雙打芭芭拉（史翠可娃）扛我，混雙政鵬（弟弟謝政鵬）扛我，我輕鬆打就好」。（編輯：徐睿承）1080831

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