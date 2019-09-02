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高手在民間 大專羽球排名積分賽21日開打

最新更新：2019/09/02 18:31
2019全國大專校院羽球排名積分賽今年首度開辦上路，21日將在台北市立大學率先開打，這項比賽僅限大專乙組球員報名參賽，盼為他們提供發揮的舞台。（台灣美津濃提供）中央社記者龍柏安傳真 108年9月2日
2019全國大專校院羽球排名積分賽今年首度開辦上路，21日將在台北市立大學率先開打，這項比賽僅限大專乙組球員報名參賽，盼為他們提供發揮的舞台。（台灣美津濃提供）中央社記者龍柏安傳真 108年9月2日

（中央社記者龍柏安台北2日電）總獎金新台幣20萬元的2019全國大專校院羽球排名積分賽，將於9月21日開打，4場分站積分最高的前12名，將可取得12月底年終總決賽的入場券，爭取最終的總冠軍。

由美津濃贊助的2019全國大專校院羽球排名積分賽，今年首度開辦上路，這項比賽僅限大專乙組球員報名參賽，台灣美津濃總經理周宏津受訪時笑說：「大家總說高手在民間，這項比賽的目的，就是希望給台灣大專乙組球員一個切磋球技和發揮實力的平台。」

今年首度上路的全國大專校院羽球排名積分賽，賽事規模媲美頂級國際賽，除有北、中、南3區共4場分站，男、女單打則廣設128籤，雙打也有64籤，不過在4場地區預賽晉級前32強的球員，才有積分進帳。

全國大專校院羽球排名積分賽首站，將於9月21、22日在台北市立大學率先開打，最後則於12月21、22日在台北內湖網球中心進行最終總決賽，各組冠軍將可獨得2萬元的冠軍獎金，而亞軍則有1萬元、季軍5000元。（編輯：張雅淨）1080902

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