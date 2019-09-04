美網費德瑞爆冷吞敗 保加利亞選手闖進4強

（中央社紐約3日綜合外電報導）有「小費德瑞」之稱的保加利亞選手狄米特羅夫，今天在美國網球公開賽爆冷擊敗坐擁20座大滿貫賽金盃的瑞士名將費德瑞本尊，晉級男單4強賽。

世界排名第78的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），是28年來闖進美網4強賽名次最低的選手，6日將迎戰俄羅斯好手、大會第5種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

狄米特羅夫過去7度與費德瑞（Roger Federer）交手都吞敗仗，他今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）火力全開，戲劇性地以3比6、6比4、3比6、6比4、6比2擊垮大會第3種子費德瑞。

費德瑞開賽時銳氣十足，但面對堅韌不拔的狄米特羅夫卻無法保持他一貫的高水準。

比賽到了第4盤出現轉折，狄米特羅夫化解5個破發點，拿下這一盤，將比數扳成2比2平手。

第5盤開打之前，費德瑞有叫防護員，但後來請求傷停下場治療後背毛病。比賽恢復後，狄米特羅夫把握機會，破發對手發球局，之後再破一局，費德瑞毫無招架之力，讓狄米特羅夫拿下生涯迄今最大勝利。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080904