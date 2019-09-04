台灣首位巴拉圭職業足球員 林育葦返台推廣

（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市民林育葦是首位在巴拉圭職業足球出賽的足球員，新竹市長林智堅今天邀請林育葦擔任「新竹市足球推廣大使」。林智堅表示，將請林育葦分享自身經驗，共同推廣足球發展。

林智堅今天與林育葦會面，並討論對新竹市足球發展。林智堅今天表示，邀請林育葦擔任「新竹市足球推廣大使」，將分享學習足球經驗給在地孩子，一同推廣足球運動。

林育葦今天表示，他是文化大學體育研究所畢業，求學階段時發現台灣足球發展困境，決定出國到台灣邦交國巴拉圭，挑戰自己，經1年9個月努力，獲足球俱樂部「波特諾山丘」（Club Cerro Porteno）認可，成為台灣首位在巴拉圭踢球的足球員。

林育葦說，日前總統蔡英文出訪巴拉圭，他被總統肯定是與巴拉圭兩國友誼最好的寫照，也為兩國球員打開交流之路。當時，他代表所屬球隊致贈球衣給總統，感到榮耀。

對於竹市足球發展，林育葦建議，足球發展與環境很重要，若能向下扎根，讓孩子從小接觸足球，也有足球場地使用，能帶動足球風氣，也讓孩子在良好的足球環境中成長，奠定學習基礎。

林智堅表示，未來將在學校推廣足球校隊、社團，扎根國中小學，並建立選手培訓制度，讓竹市成為足球發展推廣基地。同時，也會投入經費改善各學校的足球相關運動設施。

他說，新竹市未來在足球推廣計畫，也會納入林育葦推薦足球相關專家與球員教練共同參與，為軟硬體發展提供建議，發展基層足球。

教育處長黃錦能表示，為讓巴拉圭與台灣有更多足球交流計畫，今年林育葦的「台灣本土足球員立足南美巴拉圭計畫官方網站」已啟動，盼在計畫實行後，能幫助台灣足球提升。此計畫包含有2國5人制主事單位交流，也期許為台灣球員建立「直接體驗」世界足球的舞台。

黃錦能說，竹市目前有足球隊的學校，包含建功高中、培英國中、實驗中學等，未來，也將提升南寮運動公園足球場，做為比賽與練習場地，提供多元足球運動空間。（編輯：李錫璋）1080904