周天成台北羽賽封王 總統親自頒獎祝賀

（中央社記者黃巧雯台北8日電）曾在2016、2017年台北羽球公開賽締造男單2連霸的台灣羽球一哥周天成，今天在決賽以直落二橫掃南韓選手許侊熙，收下在此賽事第3座男單冠軍，並由總統蔡英文親自頒發獎牌。

目前世界排名第2的周天成，今年在印尼、泰國羽球公開賽接連奪冠，儘管在世界羽球錦標賽8強止步，但這次回到主場台北小巨蛋出賽，再度成功登頂，收下個人本季第3座冠軍。

周天成今年在台北羽球公開賽除了16強賽外，其他幾場都大戰3局才辛苦晉級，今天決賽為生涯首度與世界排名第47的南韓選手許侊熙（Heo Kwang Hee）交手。

由於周天成是今年唯一闖進決賽的台將，也成為今天全場焦點，不但有地主球迷加油助陣外，總統蔡英文也到場為周天成加油，賽前更親自擲硬幣，決定由哪個選手優先選場地或發球。

周天成開賽氣勢超旺，取得6比4領先後，在地主球迷此起彼落的歡呼聲中，強拉出一波9比0攻勢，並以21比12拿下首局。

雙方第2局短暫拉鋸後，周天成穩住陣腳，再度取得5比4超前，並連搶4分拉開差距，並把握領先優勢，最終以21比13獲勝，收下冠軍。（編輯：唐聲揚）1080908