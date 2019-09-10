戴埔鹽順澤宮帽意外爆紅 艾登：我真的好愛台灣

挪威選手艾登（中）日前勇奪法國鐵人三項冠軍，頭上戴著「埔鹽順澤宮」帽子，讓他聲名大噪。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）

（中央社記者黃巧雯台北10日綜合報導）挪威選手艾登日前勇奪法國鐵人三項冠軍，頭上戴著「埔鹽順澤宮」帽子，讓他聲名大噪，他今天在社群網站Instagram（IG）留言直呼：「我真的好愛台灣。」

一頂「埔鹽順澤宮」帽子讓挪威鐵人三項選手艾登意外爆紅，他10日在Instagram限時動態表示「我真的好愛台灣」。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）

23歲的艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登頭戴的帽子是來自彰化縣「埔鹽順澤宮」。

消息曝光後，除了有台灣節目特別討論外，「冠軍帽」詢問度也大增，更有不少民眾爭相向宮廟索取，目前已被索取一空。

一頂帽子讓艾登意外爆紅，他本人也又驚又喜，今天在Instagram留言，「我真的好愛台灣」，對於有節目特別花30分鐘討論他的帽子，他也直呼好不真實。

這次「冠軍帽」事件，艾登還有一項意外收穫，由於他的Instagram追蹤人數大增，讓他現在可以使用IG「向上滑動」的功能。（編輯：張雅淨）1080910