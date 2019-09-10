更多編輯台推薦新聞：
氣象局打臉川普餘波蕩漾 颶風多利安掀政治風暴
國際

氣象局打臉川普餘波蕩漾 颶風多利安掀政治風暴

影片／台灣第4人 張育成大聯盟生涯首支全壘打
運動

影片／台灣第4人 張育成大聯盟生涯首支全壘打

林昀儒捐20萬元獎金 助宜蘭縣免費營養午餐
地方

林昀儒捐20萬元獎金 助宜蘭縣免費營養午餐

專訪／許信良：中國大陸對台灣的霸凌 是破壞全球化秩序的一環
政治

專訪／許信良：中國大陸對台灣的霸凌 是破壞全球化秩序的一環

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

戴埔鹽順澤宮帽意外爆紅 艾登：我真的好愛台灣

最新更新：2019/09/10 18:04
挪威選手艾登（中）日前勇奪法國鐵人三項冠軍，頭上戴著「埔鹽順澤宮」帽子，讓他聲名大噪。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）
挪威選手艾登（中）日前勇奪法國鐵人三項冠軍，頭上戴著「埔鹽順澤宮」帽子，讓他聲名大噪。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）

（中央社記者黃巧雯台北10日綜合報導）挪威選手艾登日前勇奪法國鐵人三項冠軍，頭上戴著「埔鹽順澤宮」帽子，讓他聲名大噪，他今天在社群網站Instagram（IG）留言直呼：「我真的好愛台灣。」

一頂「埔鹽順澤宮」帽子讓挪威鐵人三項選手艾登意外爆紅，他10日在Instagram限時動態表示「我真的好愛台灣」。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）
一頂「埔鹽順澤宮」帽子讓挪威鐵人三項選手艾登意外爆紅，他10日在Instagram限時動態表示「我真的好愛台灣」。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）

23歲的艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登頭戴的帽子是來自彰化縣「埔鹽順澤宮」。

消息曝光後，除了有台灣節目特別討論外，「冠軍帽」詢問度也大增，更有不少民眾爭相向宮廟索取，目前已被索取一空。

一頂帽子讓艾登意外爆紅，他本人也又驚又喜，今天在Instagram留言，「我真的好愛台灣」，對於有節目特別花30分鐘討論他的帽子，他也直呼好不真實。

這次「冠軍帽」事件，艾登還有一項意外收穫，由於他的Instagram追蹤人數大增，讓他現在可以使用IG「向上滑動」的功能。（編輯：張雅淨）1080910

延伸閱讀
挪威選手戴埔鹽順澤宮帽三鐵奪冠 信眾搶拿送光埔鹽順澤宮冠軍帽被仿冒 廟方追加9000頂蓋印防偽世足場上看見台灣身影 16國球衣用台灣環保紗瞄準小飛俠胃口 前NBA球星布萊恩愛上台灣西裝
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報