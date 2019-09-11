張栩195手投子 名人戰遭芝野虎丸扳平

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣旅日棋士張栩今天在第44期頭銜名人戰第2局，持白子的張栩在195手宣布投子，也讓挑戰者芝野虎丸在前2戰對局結束後，將戰局扳成1比1平手。

名人戰是日本3大頭銜戰（名人、棋聖、本因坊）之一，冠軍獎金高達3100萬日圓（約新台幣916萬），去年張栩在名人賽擊敗井山裕太，相隔9年後重新奪回名人頭銜，今年則要面對芝野虎丸的強力挑戰。

名人戰採7番（7局先搶4局）制，今年張栩在首局率先開胡，帶著1勝優勢回到家鄉與芝野虎丸進行第2局對局，或許是近鄉情怯，張栩沒能成功擴大領先局面，反讓對手扳平戰局，也讓比賽回到原點。

比賽結束後，張栩雖然有些失望，但心態仍正面，「對不起我讓大家失望了，但是有這麼多人為我加油，我會繼續努力」。

這次名人戰歷經2天激戰，張栩也讚揚對手實力非常堅強，「第一天下完我覺得還可以，但是今天一直找不到地方可以扳倒芝野虎丸」。

而「紅面棋王」周俊勳則解釋，張栩在盤中其實是較占上風的一方，「很可惜他在第130手時，選擇強行進攻黑子損失了目數，而不是先暫時擱置，這才讓天平開始朝芝野虎丸那一方傾斜」。

周俊勳認為，這次名人戰第2局移師來台灣舉行，雖然讓台灣的棋迷有機會可以近距離看到偶像，但無形之中也給了張栩更多的壓力。但他強調：「我必須說虎丸真的很厲害，他接下來每一手下得幾乎完美，就算張栩在後面一直試圖反攻，但是也找不到好的機會。」（編輯：張雅淨）1080911