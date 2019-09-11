世界盃男籃賽首度敗給法國 美國3連霸夢碎[影]

世界盃籃球賽8強賽事11日由美國出戰法國，美國終場以79比89敗給法國，讓法國取得4強門票。（圖取自facebook.com/FIBAWC）

（中央社東莞11日綜合外電報導）世界盃籃球賽8強爆冷，美國今天以79比89敗給法國，這是美國首度在世界盃不敵法國，不但無緣晉級4強，3連霸美夢也破碎。

美國前一次在國際賽輸球是2006年的世界籃球錦標賽（世界盃籃球賽前身），當時他們在4強賽遭希臘毒手。

此外，2010年與2014年的世界盃都是美國封王，今天敗給法國後，美國無法成為首支世界盃3連霸勁旅。

影片來源：FIBA YouTube頻道

這場比賽美國隊上半場打來綁手綁腳，反觀法國隊表現頑強，三分球投11中5優於美國11中3，第2節最多曾領先美國隊8分，半場打完美國以39比45落後。

根據國際籃球總會（FIBA）官網數據，美國在世界盃打過6場8強賽，當中有3場半場打完得分低於40分。

易籃再賽，法國最多曾以53比43領先10分，美國總教練帕波維奇（Gregg Popovich）暫停後重整旗鼓急起直追，關鍵時刻後衛密契爾（Donovan Mitchell）跳投上籃加三分長射頻建功，結束驚濤駭浪的第3節，美國以66比63超前。

進入決勝第4節，法國一路緊咬比分，時間剩下4分32秒，法國後衛德科洛（Nando de Colo）三分長射進，雙方76平手。接下來到比賽結束美國攻擊當機，只再拿到3分，法國則攻勢連連得手，終場前不到一分鐘，德科洛8罰都沒失手奠定勝基，最後89比79扳倒美國。

美隊以密契爾全場29分表現最突出，但隻手難遮天；法國小前鋒福尼耶與中鋒戈柏特（Rudy Gobert）各得22、21分，其中目前效力NBA猶他爵士的戈柏特另外搶下16籃板，這是自1994年以來，法國球員在國際籃總世界盃賽事搶下最多的籃板。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080911