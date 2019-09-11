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彭政閔敲本季第2轟 單場4安助兄弟勝桃猿

最新更新：2019/09/11 22:59

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對中信兄弟，「恰恰」彭政閔打擊大爆發，敲出4支安打，包辦3分打點，包含本季第2發全壘打，幫助球隊9比2擊退桃猿。

桃猿在1局上2出局後，陳俊秀敲出三壘安打，之後林泓育遭觸身球保送，朱育賢擊出的球造成三壘手王威晨失誤，桃猿先馳得點，攻下1分；3局上林泓育敲二壘安打後，郭嚴文補上安打，帶有1分打點，取得2比0領先。

兄弟6局下靠著彭政閔敲出2分全壘打，一口氣追平比數，這也是本季彭政閔第2支全壘打，上次敲全壘打是在4月20日。

7局下兄弟展開攻勢，岳東華、吳東融、王勝偉、詹子賢、陳子豪、彭政閔都敲出安打，加上張志豪的高飛犧牲打，攻下4分取得領先，不但把桃猿先發投手尼克斯打退場，更單局換了黃子鵬、葉家淇及王躍霖3名投手。

兄弟於8局下再添3分，岳東華獲保送後，吳東融敲安打，加上左外野手鍾承祐失誤，攻下1分，接著王勝偉獲保送、詹子賢遭觸身球形成滿壘，陳子豪擊出高飛犧牲打，彭政閔再敲1打點安打，終場兄弟就以9比2擊退桃猿，仍暫居下半季第一名。

彭政閔5打數敲出4支安打，包含一發2分砲，包辦3分打點，獲單場MVP。彭政閔將在29日進行引退賽，僅剩18天，他賽後對球迷表示，「希望接下來每場比賽，都能夠跟大家一起分享美好的回憶，929之後希望能夠再繼續打球，目標總冠軍。」（編輯：謝雅竹）1080911

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