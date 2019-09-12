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戴維斯拾金不昧 失主還以為遇詐騙

最新更新：2019/09/12 21:03

（中央社記者龍柏安台北12日電）中華男籃國手「新台灣人」戴維斯，日前在台北101附近撿到一個裡面約有新台幣6000元現金的皮包，他拾金不昧傳訊息給失主要歸還失物，沒想到卻被對方誤認是詐騙集團。

皮包的失主是一名攝影記者，他在臉書上寫下整個過程，表示兩週前他遺失了自己的錢包，按照原路找了一次都沒找到，最後去了警局備案也打電話給信用卡公司掛失，沒想到晚上卻接到一個陌生人的訊息，還是一個黑人的人頭照。

失主客氣地詢問對方是誰，沒想到戴維斯（Quincy Davis）用英文回他：「我是戴維斯。」讓失主覺得遇上詐騙集團，沒有繼續聊下去。

不料戴維斯不死心，隔天一早又傳訊息來，除了問失主人在哪裡，還回傳了一張他遺失皮包的照片，失主趕緊回撥電話後和戴維斯約好見面地點，見到本尊後的確是戴維斯本人無誤，除了皮包失而復得的驚喜外，還有滿滿的謝意。

戴維斯受訪時笑說，這個失主運氣很好，「我撿到皮包當天，旁邊恰好有看得懂中文的朋友，皮包裡面除了有6000元現金，還有他的工作證以及信用卡，所以我馬上就和他聯絡。」

戴維斯搞笑說，當時他身上只有零錢，不過當下他完沒有起貪念，只想著盡快把失物還給失主，他還臭屁地說：「我這個人每天都會做好事，這對我來說沒有什麼大不了的。」（編輯：謝雅竹）1080912

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