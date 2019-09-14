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為全運會暖身 桃園運動村掀開賽事奧秘

最新更新：2019/09/14 17:41
桃園市政府為108全運會暖身，14日起連續兩天舉辦「桃園運動村」活動，現場安排各項賽事體驗，在「自由車公路賽」項目，透過虛擬實境，讓參加者一秒化身選手，挑戰公路騎乘。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月14日
桃園市政府為108全運會暖身，14日起連續兩天舉辦「桃園運動村」活動，現場安排各項賽事體驗，在「自由車公路賽」項目，透過虛擬實境，讓參加者一秒化身選手，挑戰公路騎乘。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月14日

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）全國運動會將在桃園登場，桃園市政府今、明兩天舉辦「桃園運動村」活動，透過互動遊戲，讓參加者感受到射擊、桌球、跆拳道等各項賽事的奧秘與樂趣。

桃園市長鄭文燦今天出席108年全國運動會「桃園運動村」活動時表示，為推廣桃園運動城市的風氣，讓更多人欣賞全國運動會這項難得的賽事，於市府前廣場舉辦「桃園運動村」活動，除了由歌手鼓鼓演唱108年全國運動會主題曲「自己人」揭開序幕外，更提供多項全運會賽事體驗。

鄭文燦指出，108年全國運動會共有34項競賽種類，而今、明兩天的「桃園運動村」活動，提供射擊、桌球、跆拳道與自由車等多項互動遊戲，讓民眾提前感受到賽事的奧秘與樂趣，其中「自由車公路賽」項目，以虛擬實境打造自行車遊戲體驗，讓市民朋友一秒化身選手，愛上這項運動。

桃園市政府表示，108年全國運動會將於10月19日至24日在桃園舉行，是2020東京奧運的前哨站，全國不少菁英選手將會脫穎而出；桃園作為全國運動會的主辦城市，希望能做好友善服務的角色，提供選手最佳賽事的場地，爭取最高榮譽。（編輯：張銘坤）1080914

108年全國運動會即將在桃園登場，桃園市政府14日起一連兩天舉辦「桃園運動村」為全運會暖身，透過互動遊戲，讓參與者感受射擊、桌球、跆拳道等各項賽事的奧秘與樂趣。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月14日
108年全國運動會即將在桃園登場，桃園市政府14日起一連兩天舉辦「桃園運動村」為全運會暖身，透過互動遊戲，讓參與者感受射擊、桌球、跆拳道等各項賽事的奧秘與樂趣。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月14日
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