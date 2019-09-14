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U21女子亞洲盃曲棍球 中華隊不敵新加坡

最新更新：2019/09/14 20:41
2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽第6天賽程，代表台灣出賽的女子曲棍球小將雖將士用命，仍不敵強敵新加坡，以0比4吞敗。中央社記者黃自強新加坡攝　108年9月14日
2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽第6天賽程，代表台灣出賽的女子曲棍球小將雖將士用命，仍不敵強敵新加坡，以0比4吞敗。中央社記者黃自強新加坡攝　108年9月14日

（中央社記者黃自強新加坡14日專電）2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽第6天賽程，代表台灣出賽的女子曲棍球小將今晚雖將士用命，仍不敵強敵新加坡，以0比4吞敗。中華隊明天出戰孟加拉，將全力搶勝。

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽9日至15日在新加坡盛港球場舉行7天，中華民國曲棍球協會秘書長吳志朋率隊參賽。

吳志朋今晚賽後向中央社記者表示，台灣小將第一節攻勢頻頻，多次攻進球門附近，惜球運不佳，其中有兩次角球沒有罰進，未能搶占先機。雙方第一節結束暫時以0比0打平。

他指出，新加坡則在地主國球迷加油聲中攻勢連連，分別在第二節、第四節各進一球，第三節連進兩球，結果以4比0贏球。

吳志朋認為，台灣小將古禎憶第三節掌握契機，攻進寶貴一球，結果遭裁判改判；另外，台灣小將在防守過程中雖成功攔截，卻被改判無效，嚴重影響進攻氣勢與士氣。

他說，台灣與新加坡實力雖原本在伯仲之間，但受限於選手年齡較輕，平均約16.5歲，如與大學生為班底的新加坡選手相較，的確在身材與經驗方面略嫌吃虧。

台灣小將先後擊敗斯里蘭卡、香港，除今晚初嚐敗績外，另與烏茲別克戰成平手，目前戰績2勝1和1敗。明天將對戰孟加拉。

根據大會賽制，這項比賽採循環賽制，參與的隊伍會相互比拚高下，各隊根據積分排名爭取冠軍。

這次共有台灣、新加坡、香港、孟加拉、斯里蘭卡、烏茲別克6支隊伍參賽。（編輯：周永捷）1080914

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