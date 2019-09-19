5分鐘1比20 NBA球星吃漢堡慘輸小林尊

（中央社記者黃巧雯台北19日綜合報導）NBA邁阿密熱火隊中鋒阿迪巴約今天不打球，改與日本知名「大胃王」小林尊出席慈善活動，比賽5分鐘內誰能吃最多漢堡，相較小林尊共吞下20個，阿迪巴約只吃完一個。

當NBA球員們正在為新球季備戰時，阿迪巴約（Bam Adebayo）撥冗出席美國佛羅里達州當地一家速食店所贊助慈善大胃王活動，比賽限時5分鐘內，每吃下一個漢堡，店家將捐贈100美元（約新台幣3125元）給當地的食物銀行組織。

阿迪巴約與其他名人同場較勁，其中一個對手則是擁有多座大胃王冠軍頭銜的小林尊。

阿迪巴約在球場上或許可以輕易主宰戰局，但在餐桌上與小林尊較勁，正如賽前預期，比賽沒多久就高下立判，阿迪巴約僅吃完一個漢堡，而小林尊狂吞20個漢堡大勝。

儘管阿迪巴約賽前信心滿滿，喊話將會拿下比賽勝利，而他在確定不敵小林尊後，也沒有太沮喪，反而以「這就像高中球員對決詹姆斯（LeBron James）一樣，註定會輸的一場比賽」，形容2人在大胃王比賽的實力差距。

阿迪巴約還不忘打趣說他們派錯人參加比賽，「應該派熱火隊中鋒雷納德（Meyers Leonard），因為他真的很會吃」。（編輯：張芷瑄）1080919