更多編輯台推薦新聞：
影片／周天成中國羽賽晉級8強 扳倒地主黃宇翔
運動

影片／周天成中國羽賽晉級8強 扳倒地主黃宇翔

台灣紡織業者用虱目魚鱗製布料 前進紐約開拓藍海
產經

台灣紡織業者用虱目魚鱗製布料 前進紐約開拓藍海

南韓鎖定「殺人回憶」原型凶手身分 事發33年後露曙光
國際

南韓鎖定「殺人回憶」原型凶手身分 事發33年後露曙光

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

5分鐘1比20 NBA球星吃漢堡慘輸小林尊

最新更新：2019/09/19 16:11
NBA邁阿密熱火隊中鋒阿迪巴約（左）19日與日本知名「大胃王」小林尊（右）比賽5分鐘內誰能吃最多漢堡。（圖取自twitter.com/freekobi0704）
NBA邁阿密熱火隊中鋒阿迪巴約（左）19日與日本知名「大胃王」小林尊（右）比賽5分鐘內誰能吃最多漢堡。（圖取自twitter.com/freekobi0704）

（中央社記者黃巧雯台北19日綜合報導）NBA邁阿密熱火隊中鋒阿迪巴約今天不打球，改與日本知名「大胃王」小林尊出席慈善活動，比賽5分鐘內誰能吃最多漢堡，相較小林尊共吞下20個，阿迪巴約只吃完一個。

當NBA球員們正在為新球季備戰時，阿迪巴約（Bam Adebayo）撥冗出席美國佛羅里達州當地一家速食店所贊助慈善大胃王活動，比賽限時5分鐘內，每吃下一個漢堡，店家將捐贈100美元（約新台幣3125元）給當地的食物銀行組織。

阿迪巴約與其他名人同場較勁，其中一個對手則是擁有多座大胃王冠軍頭銜的小林尊。

阿迪巴約在球場上或許可以輕易主宰戰局，但在餐桌上與小林尊較勁，正如賽前預期，比賽沒多久就高下立判，阿迪巴約僅吃完一個漢堡，而小林尊狂吞20個漢堡大勝。

儘管阿迪巴約賽前信心滿滿，喊話將會拿下比賽勝利，而他在確定不敵小林尊後，也沒有太沮喪，反而以「這就像高中球員對決詹姆斯（LeBron James）一樣，註定會輸的一場比賽」，形容2人在大胃王比賽的實力差距。

阿迪巴約還不忘打趣說他們派錯人參加比賽，「應該派熱火隊中鋒雷納德（Meyers Leonard），因為他真的很會吃」。（編輯：張芷瑄）1080919

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報