桃園盃三級棒球賽21日開打 92支中外球隊爭冠

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）「2019桃園市第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」將在21日開打，桃園市長鄭文燦今天表示，共有台灣各縣市及韓國、日本的92支隊伍參賽，桃園盃也成為國內棒球重要指標賽事之一。

鄭文燦出席「2019桃園市第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽賽前記者會」表示，桃園致力推廣三級棒球運動，在今年度7大比賽中就獲得4項國家代表權，取得2個世界冠軍、1個國際組亞軍及1個亞太區亞軍的佳績。不但是首屈一指的棒球城市，桃園盃也成為國內棒球重要指標賽事之一。

鄭文燦表示，今年的桃園盃三級棒球錦標賽，將於21日到28日間三級開打，除了邀集國內各縣市86支球隊，還有來自韓國的5支球隊及日本1球隊，共92支隊伍參賽，約1700名球員同場較勁，期盼透過比賽交流，讓棒球成為共同語言。

來自平鎮高中的Lamigo桃猿隊新秀李承禎，也擔任活動代言人，他也藉此勉勵選手，棒球訓練要面對日曬雨淋及嚴峻的練習相當艱辛，但只要堅持下去，未來不論是進入職業棒球或成為旅外球員都是很棒的選擇，也鼓勵學弟們勇敢朝夢想邁進。（編輯：方沛清）1080919