桃猿兄弟戰因雨延賽 22日向恰恰致敬不影響

中華職棒Lamigo桃猿隊21日原訂在桃園球場與中信兄弟隊交手，但因雨勢影響、場地狀況不佳，比賽宣布延至10月5日舉行。中央社記者謝靜雯攝 108年9月21日

（中央社記者謝靜雯桃園21日電）Lamigo桃猿隊最終主題趴「魔法趴」，今天與中信兄弟隊比賽，因雨勢影響、場地狀況不佳，比賽延至10月5日，今天預售票破萬張，至於明天安排兄弟隊「恰恰」彭政閔致敬儀式不受影響。

Lamigo桃猿隊本季全猿主場最終主題趴「魔法趴」原訂21、22日在桃園棒球場舉行，今天與兄弟隊比賽，賽前預售票將近1萬2000張，但比賽因雨延賽，延至10月5日晚間6時35分原場地補賽，若無意外，應該是桃猿隊走入歷史前最後一場例行賽。

10月5日比賽有機會挑戰滿場2萬人入場，桃猿隊領隊劉玠廷表示，最後的主題趴，還是要完成對球迷的承諾；至於表定9月22日為中信兄弟隊「恰恰」彭政閔桃園棒球場最終戰，劉玠廷也說，明天球團安排的致敬儀式會照常舉行。

明天桃猿隊將與兄弟隊在桃園棒球場打雙重賽，午場比賽下午1時05分開打，晚場比賽晚間5時05分開打，目前晚場球賽預售票已超過9000張，若天氣狀況許可，票房應有機會衝破萬人。（編輯：張芷瑄）1080921