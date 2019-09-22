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東京奧運棒球賽 黑馬以色列搶下第2張門票

最新更新：2019/09/22 23:42

（中央社記者謝靜雯台北22日電）爭取2020年東京奧運棒球賽門票，以色列今天在歐非區資格賽以11比1、8局擊敗南非隊，成為繼日本後第2支確定拿下奧運參賽門票的球隊，也是隊史首度取得奧運棒球項目參賽資格。

2017年世界棒球經典賽，中華隊就已經跟「謎樣」以色列交手過，當時以色列接連擊敗韓國隊、中華隊，打出驚奇，最終拿下第6名。

以色列國內打棒球的人口並不多，但受惠美職大聯盟推廣棒球，只要是猶太裔美籍球員都可以返回祖籍地參賽，2017年經典賽以色列28人名單中，有27個都是美國人，當時中華隊球員紛紛表示，跟以色列交手，就像打另外一支美國隊。

東京奧運歐非區資格賽，分別在義大利巴瑪（Parma）、波隆那（Bologna）舉行，此次以色列球員組成，大部分都是猶太美籍球員，以色列棒球排名世界第19名，此次資格賽先後擊敗西班牙、勁敵荷蘭、義大利，僅輸給捷克，今天比賽再以11比1擊敗南非，戰績4勝1敗，成為繼奧運主辦國日本隊後，第2支確定前進東京奧運的球隊。

荷蘭隊今天比賽以8比3擊敗義大利，在歐非區資格賽排名第2名，也取得奧運最終資格賽6搶1參賽資格。（編輯：林治平）1080922

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