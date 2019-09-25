周天成輕取塔馬辛 南韓羽賽晉級16強

（中央社記者黃巧雯台北25日電）尋求衛冕的台灣羽球一哥周天成今天在南韓羽球公開賽首輪僅花36分鐘，以21比12、21比15輕取泰國選手塔馬辛，闖進16強賽。

世界排名第2的周天成，上週在中國羽球公開賽8強止步，本週重振旗鼓，轉戰在仁川舉行的南韓公開賽，要挑戰男單2連霸。

周天成這次名列大會第2種子，今天首輪壓軸出戰世界排名第24的泰國選手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），雙方生涯首度對決，周天成開賽一度以5比6落後，但隨後拉出9比0攻勢逆轉超前，且維持5分以上的差距，輕鬆以21比12先下一城。

周天成次局乘勝追擊，並未遭遇對手太多抵抗，加上比賽中段拉出8比1攻勢鎖定勝局，最終以21比15迎接勝利，挺進16強賽。

周天成16強賽將出戰世界排名第12的西本拳太（Kenta Nishimoto），周天成過去對戰，取得5勝1敗優勢，前一次碰頭是在泰國羽球公開賽，周天成當時以直落二橫掃西本拳太，搶下4強門票。

南韓羽球公開賽明天將展開各組16強賽事，除了周天成外，世界球后戴資穎、「羽球王子」王子維、男雙王齊麟與李洋、混雙王齊麟與程琪雅也將接力登場搶勝。（編輯：張雅淨）1080925