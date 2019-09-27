彭政閔引退賽 盧秀燕化身球迷加油

（中央社記者郝雪卿台中27日電）中職中信兄弟象當家球星「恰恰」彭政閔將舉辦引退賽，台中市政府搭配「引退週」活動，今晚在台中洲際球場舉辦「市民日」，市長盧秀燕化身球迷到場觀賽，為恰恰加油打氣。

台中市今年與中信兄弟棒球隊擴大合作，舉辦活動提升城市運動風氣，由於恰恰將卸下選手身分，29日在台中洲際棒球場舉辦引退賽，市府搭配「引退週」活動，晚上舉辦「市民日」，表達對一代球星的支持。

盧秀燕代表市府點亮洲際球場大門「CHIA #23」紀念造型燈，開賽前場上大螢幕播放恰恰出席歷年來重要賽事身影，不少球迷紛紛紅了眼眶，場面溫馨；現場也邀請棒球界的國寶人物、台中金龍盃始祖教練魏來長擔任開球嘉賓，代表經驗傳承，未來恰恰將以教練身分繼續為台灣棒球貢獻。

盧秀燕表示，恰恰即將退休，市府今天特別舉辦「市民日」，因此她帶領市府團隊、台中市少棒隊員一起到場支持，向永遠的偶像恰恰致敬。

台中市運動局表示，盧秀燕積極推動台中市棒球運動，除週日的恰恰引退賽，接著有10月亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球錦標賽等賽事，未來台中將舉辦更多國內外棒球賽，歡迎民眾到台中感受棒球的獨特魅力。（編輯：吳協昌）1080927