周天成台灣內戰逆轉勝 南韓羽賽衛冕差一步

（中央社記者龍柏安台北28日電）擺脫開局暖機太慢亂流，台灣羽球一哥周天成在2019南韓羽球公開賽男單4強，以12比21、21比13、21比11逆轉自家好手王子維，連2年挺進南韓公開賽男單壓軸決賽。

總獎金40萬美元（約新台幣1251萬）的南韓羽球公開賽，屬世界巡迴賽超級500系列，世界排名第2的周天成去年首度拿下男單冠軍，今年則要尋求2連霸，4強賽他在「台灣內戰」中擊敗自家同胞「羽球王子」王子維脫穎而出，也將對戰紀錄推進至5連勝。

周天成今天暖機較慢，開局打成6比6平後，王子維靠著一波6比0攻勢取得領先，周天成雖一路苦追，卻無法縮短差距，先以12比21草草讓出。

歷經首局暖身，周天成在第2局找回狀態，開賽後就一路掌握節奏，在4比3領先之際，他靠著一波7比2攻勢甩開對手糾纏，全場最多握有8分領先，以21比13還以顏色，並將戰局扳平。

決勝局周天成維持高檔表現，開局就取得6比1領先，王子維雖奮力將比分追成8比8，接下來周天成再用一波12比2的強攻接管比賽，也將領先籌碼擴大至10分，最終以21比11笑納對戰5連勝，並順利挺進決賽。

王子維雖沒能扳倒周天成、挺進男單最終決賽，不過這仍是他本季至今的最佳戰績，也是他自2017年後，再次打進南韓公開賽4強。

今年賽季王子維曾在澳洲（超級300）與加拿大公開賽（超級100）跨進4強窄門，不過南韓公開賽屬超級500，賽事等級優於前兩站，接下來10月中王子維也將轉戰歐洲，參加超級750系列的丹麥公開賽，繼續爭取奧運積分。（編輯：吳協昌）1080928