世界盃橄欖球賽日本扳倒愛爾蘭 朝隊史首度8強邁進

日本隊28日在世界盃橄欖球賽爆冷，以19比12擊敗分組最強、世界排名第2的愛爾蘭隊，分組取得2連勝。（共同社提供）

（中央社東京28日綜合外電報導）日本隊今天在世界盃橄欖球賽展現驚人爆冷能力，以世界排名第9之姿擊退世界排名第2的愛爾蘭隊，目前已連勝兩場暫居分組第一，朝球隊首度晉級8強目標邁進。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊。

今天這場比賽還未開始前，不少日本球迷已聚集球場外準備為日本隊加油，期待日本能重演4年前贏南非隊戲碼，再度爆冷戰勝強敵，結果球迷願望果然成真。

日本放送協會（NHK）報導，愛爾蘭在上半場第13分鐘達陣，取得5比0領先；17分鐘時日本隊田村優罰踢進門得到3分，日本以3比5落後。

但上半場20分鐘時愛爾蘭隊再度達陣成功，並加踢射門得2分，以12比3拉大領先差距；田村優在33分鐘與39分鐘時再分別罰踢進門，讓日本隊上半場結束追到9比12，僅落後愛爾蘭3分。

下半場第18分，日本隊上演驚奇逆轉秀，福岡堅樹以一次成功達陣助日本隊拿下7分，反以16比12領先愛爾蘭。

上半場3度罰踢得手的田村優，在下半場31分鐘完成第4度罰踢任務，日本隊19比12領先。愛爾蘭下半場一分未得，最終由日本隊以19比12獲勝。

日本隊28日在世界盃橄欖球賽以19比12擊敗分組最強、世界排名第2的愛爾蘭隊。（共同社提供）

日本首相安倍晉三賽後也透過推特等社群網站表達祝賀說，這是團隊合作的大勝利，感謝日本隊帶給大家這麼驚人的感動，「真的恭喜日本隊的各位」。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）20日在日本開幕，日本隊在開幕戰先擊敗俄羅斯隊拿下分組首勝，今天又以19比12擊敗分組最強、世界排名第2的愛爾蘭隊。這是日本繼2015年賽事擒服南非隊被譽為「布萊頓奇蹟」後，連續兩屆賽事都爆冷擊敗強隊。

今天這場比賽還未開始前，不少日本球迷已聚集球場外準備為日本隊加油，期待日本能重演4年前贏南非隊戲碼，再度爆冷戰勝強敵，結果球迷願望果然成真。

日本經濟新聞報導，日本目前在分組還剩兩場賽事，分別是10月5日對戰薩摩亞、10月13日迎戰蘇格蘭。日本目前已取得二連勝，暫居A組第一；愛爾蘭以1勝1敗暫居第2；薩摩亞以1勝暫居第3、蘇格蘭以1敗暫居第4、俄羅斯以二敗戰績暫時墊底。

待分組賽事結束後，各組前兩名球隊將晉級八強賽事。

日本日刊體育報導，愛爾蘭隊長貝斯特（Rory Best）回顧這場比賽說，這是一場硬仗，日本隊的表現很優秀，「日本隊真的打了一場好球」。

貝斯特說，輸球雖然令人遺憾，但不得不說日本隊真的非常強，希望愛爾蘭隊在接下來也能打出好的比賽。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1080928