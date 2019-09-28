兄弟紐維拉好投搶勝 封王與彭政閔引退同降至M1

（中央社記者謝靜雯台中28日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退倒數，兄弟隊要為彭政閔拚總冠軍，與富邦悍將隊關鍵戰，紐維拉8局好投，率隊以5比2拿勝，下半季封王魔術數字跟恰恰引退賽一樣M1。

彭政閔引退年即將走完，明天為正式引退賽，兄弟隊27日起與富邦悍將隊在洲際棒球場3連戰，為下半季爭冠關鍵系列賽，又碰上彭政閔引退週活動，昨天比賽有1萬2202名觀眾入場，今、明兩天比賽都是滿場2萬名觀眾。

兄弟隊搶勝氣勢盛，今天開賽靠著觸身球保送，王威晨、詹子賢接連安打先馳得點，彭政閔高飛犧牲打送回第2分，悍將隊2局靠著王正棠、陳品捷安打、林宥穎二壘打，一棒送回2分、扳平比數。

兄弟4局再起攻勢，靠著失誤、王勝偉適時安打，送回球隊超前分，兄弟7局再靠著接連保送、滿壘時張志豪內野安打，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

兄弟昨天拿勝點亮下半季封王魔術數字3（M3），今天再拿下勝利，下半季封王魔術數字降至1，明天與悍將隊比賽，只要不輸（贏球或和局），兄弟隊就可以順利在主場拋下封王彩帶，用封王彩帶為彭政閔引退賽劃下完美句點。

兄弟隊先發投手紐維拉，今天總計用112球投8局，被敲出5支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，拿下個人本季第8勝，近10場出賽都是優質先發，好表現幫助球隊拿下關鍵一勝。

紐維拉上週因為感冒跳過先發，今天扛關鍵比賽先發，大病初癒表現還是發揮水準，他表示：「相信自己的投球策略、相信自己的球質可以壓制對手」，想辦法不要讓對方打者在打擊區過得太舒服，避免讓打者敲出高飛球。

紐維拉表示，今天4局時就有想法，希望可以投滿8局，再把最後一局交給李振昌關門，近兩個球季來台效力兄弟隊，他表示不管在什麼時間點加入球隊，都有很多需要學習的地方，吸收經驗、變成養分。

彭政閔今天首局高飛犧牲打替球隊送回分數，3局敲出二壘打，為生涯第318支二壘打， 5局敲出三壘方向滾地球出局，7局選到保送上壘，後被換代跑、退場休息；今天總計2打數敲出1安，貢獻1分打點。（編輯：吳協昌）1080928