不想缺席彭政閔引退日 蔣智賢負傷敲致勝轟

（中央社記者謝靜雯台中29日電）中職中信兄弟隊精神領袖彭政閔引退，洲際棒球場今天湧入破紀錄2萬223名觀眾，悍將隊蔣智賢開轟，兄弟1比2吞敗；蔣智賢忍痛請命上場，「就是想在恰哥引退賽跟他一同在場上」。

中信兄弟「恰恰」彭政閔引退賽，台中洲際棒球場連2天湧入滿場球迷，今天觀眾人數2萬223人，破中職最多觀眾紀錄，超越2016年陳金鋒引退賽2萬52名觀眾。

今天比賽兩隊8局打完1比1僵持不下，悍將隊蔣智賢9局開轟、為個人本季第9轟，陽春砲幫助球隊拿下勝利，力阻兄弟封王。兄弟隊下半季封王魔術數字停在1（M1），10月1日兄弟本季例行賽最後一場主場賽事，繼續在洲際棒球場與悍將隊交手，力拚下半季冠軍。

悍將隊野手蔣智賢與彭政閔是中華隊戰友，也曾一同效力兄弟隊，悍將隊爭冠關鍵期，蔣智賢左手腕肌腱發炎，今天是彭政閔引退賽，蔣智賢傷沒有全好，但是自請上場，他解釋，「今天是恰哥引退賽，我就是想要跟他一同站在場上比賽，雖然我們在不同隊」。

蔣智賢昨天與兄弟隊比賽，上場打擊時被兄弟球迷「噓」，彭政閔心疼學弟，也在粉絲團為蔣智賢說話，昨天賽後點名包括蔣智賢在內的一些球員，提到懷念彼此一起打拚的時光。蔣智賢說，有看到彭政閔為自己說話，「從我高中時候，他就是一個我很喜歡的大哥，謝謝他，我遇到很多風風雨雨，他都知道，但是他始終相信我」。

蔣智賢今天的全壘打，力阻兄弟隊拋下下半季封王彩帶，蔣智賢表示，因為傷還沒完全好，全壘打打出去手都還在抖，「但相信恰哥也會很開心，他喜歡的學弟在他的引退賽有好的表現」。蔣智賢笑說，再往下講可能就會哭了，「或許在恰哥心中，我永遠都是剛認識他時，那個18歲的小屁孩」。（編輯：張雅淨）1080929