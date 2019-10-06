例行賽最終戰 Lamigo桃猿與球迷說再見

（中央社記者張新偉台北6日電）在球迷高喊「Lamigo加油！」的應援聲中，結束了中華職棒Lamigo桃猿隊本季中職例行賽的最終戰，董事長劉保佑與領隊劉玠廷率領隊職員站在場中，向1萬9510名觀眾致意。

中職昨天在桃園棒球場進行例行賽最終戰，由於明年Lamigo桃猿就要將球隊轉手給日本樂天集團，此戰為最後一場例行賽，還特別販賣最終戰紀念球，雖然是補班日，仍吸引1萬9510名觀眾進場。

例行賽結束，桃猿與中信兄弟將在12日起進行7戰4勝的總冠軍賽，領隊劉玠廷表示，Lamigo是很成熟的球隊，對選手們很有信心，很期待總冠軍的到來，有很多想對球迷說的話，留在告別賽再說，「總冠軍戰我們要加油，把3連霸拿下來」。

從La New時期就一路跟著球隊的啦啦隊長阿誠，難掩淚水對著球迷說，「在這個球場，我們曾經告別陳金鋒、告別兄弟象，我只是沒有想過居然要跟這個名字說再見」。總是帶給球迷正面能量的阿誠，最後也鼓勵球迷，今年再跟著他們，再為這個屬於Lamigo的球隊拿下總冠軍。

球隊轉售後，招牌猿風加油的靈魂人物LamiGirls心中也充滿不捨，成員倪暄表示，雖然這是一個結束，但一扇門關上會有另外一扇門打開，明年又是一個新的開始；羚小鹿則說，球場像一個大家庭，不管發生甚麼事情，期待球迷與球隊心連心一起走下去。

Lamigo桃猿總冠軍賽將交手中信兄弟，總冠軍賽門票於7日開賣，將贈送紀念T。紀念T胸前視覺為Lamigo字樣，結合桃園國際棒球場的經典意象，衣服後背將Lamigo成軍16年的口號交織設計成LM，尺寸規劃L和M兩款，目標在最後一年奪3連霸。（編輯：唐聲揚）1081006