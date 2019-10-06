駐韓代表為韓華國慶盃籃球賽開球 敦睦情誼

中華民國駐韓代表唐殿文（中）6日在首爾祥明大學體育館為韓華國慶盃籃球錦標賽開球。圖中黃衣隊為駐韓代表同仁組成的梅花隊，藍衣隊為漢城華僑協會隊。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月6日

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）為慶祝中華民國108年雙十國慶，漢城華僑協會舉辦國慶盃籃球錦標賽，並邀請中華民國駐韓代表唐殿文開球，與韓華僑界以球會友、敦睦情誼。

第13次國慶盃籃球錦標賽今天8時在首爾市祥明大學室內體育館舉行，共有12支球隊參賽，唐殿文偕同夫人張曉霞12時受邀參加由漢城華僑協會會長李寶禮主持的開幕儀式。

忠清南北道華僑協會聯誼會會長高祿陞、漢城華僑協會前會長李忠憲、漢城華僑中學理事長譚紹榮、校長于植盛、仁川華僑中山中小學校長孫承宗等韓台貴賓均應邀出席共襄盛舉。

李寶禮致詞表示：「欣逢中華民國108年國慶，本會舉辦國慶盃籃球賽，共有12友球隊以球會友、共襄盛舉，希望能夠透過這個慶賀活動，增進在韓華僑團結，並提倡正當娛樂，提高體育水準，進而敦睦青年人情誼。」

包括駐韓代表同仁組成的梅花隊、漢城華僑協會會長團組成的漢協隊、漢城華僑中學校隊漢高隊、仁川華僑中山中學校隊仁高隊等4支隊伍參加友誼比賽。

由旅韓僑團及親睦團體組成的烈火A、烈火B、東寶城A、東寶城B、忠清道聯合、中華書局、燕、漢高校友隊等共計8隊參加角逐賽。

值得一提的是，由台灣嫁來韓國的「在韓台灣婦女同心會」副會長李惠萍和丈夫、兒女，與台灣民俗種子老師許智華一起於球場邊展示台灣原住民服裝及布袋戲玩偶，讓華僑朋友親身體驗台灣風情。

許智華還在現場教導捏麵人、扯鈴等中華民俗技藝，為國慶盃籃球賽現場添增喜慶氣氛。（編輯:韋樞）1081006

中華民國駐韓代表唐殿文（後左8）偕同夫人張曉霞（後左7）於6日在首爾祥明大學體育館與參加國慶盃籃球錦標賽的球隊合影。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月6日