江宏傑福原愛合體做公益 籲支持陽光基金會

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣桌球好手江宏傑今天與妻子福原愛擔任陽光基金會守護大使，江宏傑說，燒傷顏損的小朋友很純真、可愛，與其他人並無不同，並呼籲外界捐款，助基金會提供完善身心復健服務。

江宏傑、福原愛應陽光基金會邀請為公益發聲，並拍攝公益平面廣告，今天出席「用愛守護陽光孩子」記者會，兩人當場送了簽名桌球拍給一起拍攝廣告的小陽光小荷。

已升格為父母的江宏傑、福原愛同樣感同身受顏損小孩的處境，不過江宏傑強調，這些小朋友只是臉上或身上有疤痕，但依舊純真、可愛，與其他人並無不同。

回憶起拍攝廣告前，江宏傑、福原愛異口同聲地說，很緊張。福原愛提到，怕一舉一動會傷害到小陽光（燒傷顏損的小朋友），但實際相處後，沒想到他們很勇敢，自己也從小朋友身上學到很多東西。

江宏傑透露，參與影片拍攝的小朋友相當活潑，不但一直講笑話，還會幫他按摩，也讓他和福原愛忘記一開始緊張的情緒。

江宏傑表示，看了拍攝的廣告影片很感動，由於燒傷顏損的小朋友成長過程中需歷經多次手術復健，以及面對外觀不同的身心壓力，他也呼籲外界捐款支持陽光基金會，幫助基金會為這群孩子提供完善身心復健服務。（編輯：張雅淨）1081008

台灣桌球好手江宏傑（中）、退役日本桌球名將福原愛（左）夫妻8日攜手作公益，在陽光基金會「用愛守護陽光孩子」記者會中，送上簽名桌球拍給顏損兒小荷（右），鼓勵她勇敢面對未來、快樂長大。中央社記者謝佳璋攝 108年10月8日