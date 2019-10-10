中職總冠軍賽12日開打 桃猿兄弟28人名單出爐

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒總冠軍賽將在12日於桃園棒球場開打，由Lamigo桃猿交手中信兄弟，對桃猿及彭政閔來說都是最後一次，聯盟今天公布總冠軍賽2隊28人名單，各自帶了12名投手。

總冠軍賽各隊只能帶28名選手，中職今天公布名單，桃猿帶了12名投手，包括可以先發的李茲、尼克斯、多猛、王溢正、翁瑋均；今年下半季後段，才得到較多一軍機會並嶄露頭角的張明翔也有入選。

桃猿快腿陳晨威8月底遭觸身球砸中，導致右膝下方輕微骨裂，缺席下半季剩餘賽事，不過經過積極復健及治療，總冠軍賽開打前及時歸隊，也順利入選名單。

以下為桃猿28人名單，投手洪聖欽、陳禹勳、尼克斯、多猛、王溢正、李茲、王躍霖、張明翔、黃子鵬、吳丞哲、林柏佑、翁瑋均；捕手林泓育、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、林立、林智平、朱育賢、陳晨威；外野手詹智堯、陽耀勳、余德龍、鍾承祐、藍寅倫。

兄弟也帶了12名投手，先發投手陣容中，除了洋投赫猛、萊福力及預定首戰先發的紐維拉，還有下半季站穩輪值的土投廖乙忠；蔡齊哲與楊志龍上半季先發表現亮眼，不過之後遇到低潮與傷勢，在二軍調整狀況後，也入選總冠軍賽。

以下為兄弟28人名單，投手官大元、鄭凱文、江忠城、赫猛、李振昌、廖乙忠、鄭佳彥、紐維拉、蔡齊哲、楊志龍、陳柏豪、萊福力；捕手林明杰、黃鈞聲、高宇杰；內野手潘志芳、王威晨、王勝偉、彭政閔、林智勝、吳東融、蘇緯達、岳東華；外野手陳子豪、張志豪、周思齊、詹子賢、林書逸。

這次總冠軍賽有許多亮點，由於桃猿明年就要轉賣給日本樂天企業經營，是最後一次打總冠軍賽，也要挑戰3連霸；兄弟陣中的彭政閔則是球季結束後就要引退，有機會拿下球員生涯最後一座冠軍。（編輯：張雅淨）1081010