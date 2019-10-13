世界盃橄欖球賽日本贏蘇格蘭 首度進8強賽

世界盃橄欖球賽日本隊13日以28比21贏蘇格蘭，隊史上首度挺進8強賽。圖為日本隊球員獲勝後面露喜悅。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京13日專電）4年一度的世界盃橄欖球賽日本隊今天迎戰蘇格蘭隊，進行分組最後一場賽事。結果日本以28比21贏蘇格蘭，隊史上首度挺進8強賽。20日將對上實力堅強的南非。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）今晚在橫濱國際綜合體育館舉行A組預賽日本隊與蘇格蘭隊進行分組最後一場賽事。比賽於晚上7時45分（台灣時間6時45分）開始。

今天在比賽之前先向今年19號颱風哈吉貝昨天登陸日本肆虐造成死亡的人士默哀。

比賽前半場第6分，蘇格蘭站SO位子Finn Russell先達陣加踢2分，日本0:7蘇格蘭。前半第17分WTB松島幸太郎達陣，田村優加踢得分，日本7:7蘇格蘭。前半第25分，PR稻垣啟太達陣，田村優加踢得分，日本14:7蘇格蘭。前半第39分，WTB福岡堅樹達陣，田村優加踢得分，日本21:7蘇格蘭。

後半場第2分福岡堅樹達陣，田村優加踢，日本28:7蘇格蘭。後半第9分蘇格蘭隊達陣進帳7分、後半14分蘇格蘭再進7分，終場日本28:21勝蘇格蘭。（編輯：郭中翰）1081013