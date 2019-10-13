更多編輯台推薦新聞：
專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

NBA深圳賽上座率逾9成 警方戒備如臨大敵
兩岸

NBA深圳賽上座率逾9成 警方戒備如臨大敵

中國因素下的尼泊爾 流亡藏人漸失庇護頻遭送中
國際

中國因素下的尼泊爾 流亡藏人漸失庇護頻遭送中

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人
生活

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／兄弟首局灌10分終場13比6勝桃猿 扳平總冠軍賽戰局
首頁 / 運動

世界盃橄欖球賽日本贏蘇格蘭 首度進8強賽

最新更新：2019/10/13 21:20
世界盃橄欖球賽日本隊13日以28比21贏蘇格蘭，隊史上首度挺進8強賽。圖為日本隊球員獲勝後面露喜悅。（共同社提供）
世界盃橄欖球賽日本隊13日以28比21贏蘇格蘭，隊史上首度挺進8強賽。圖為日本隊球員獲勝後面露喜悅。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京13日專電）4年一度的世界盃橄欖球賽日本隊今天迎戰蘇格蘭隊，進行分組最後一場賽事。結果日本以28比21贏蘇格蘭，隊史上首度挺進8強賽。20日將對上實力堅強的南非。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）今晚在橫濱國際綜合體育館舉行A組預賽日本隊與蘇格蘭隊進行分組最後一場賽事。比賽於晚上7時45分（台灣時間6時45分）開始。

今天在比賽之前先向今年19號颱風哈吉貝昨天登陸日本肆虐造成死亡的人士默哀。

比賽前半場第6分，蘇格蘭站SO位子Finn Russell先達陣加踢2分，日本0:7蘇格蘭。前半第17分WTB松島幸太郎達陣，田村優加踢得分，日本7:7蘇格蘭。前半第25分，PR稻垣啟太達陣，田村優加踢得分，日本14:7蘇格蘭。前半第39分，WTB福岡堅樹達陣，田村優加踢得分，日本21:7蘇格蘭。

後半場第2分福岡堅樹達陣，田村優加踢，日本28:7蘇格蘭。後半第9分蘇格蘭隊達陣進帳7分、後半14分蘇格蘭再進7分，終場日本28:21勝蘇格蘭。（編輯：郭中翰）1081013

日本隊13日在世界盃橄欖球賽擊敗蘇格蘭，現場球迷歡呼。（共同社提供）
日本隊13日在世界盃橄欖球賽擊敗蘇格蘭，現場球迷歡呼。（共同社提供）
延伸閱讀
世界盃橄欖球賽 球員觀眾齊為風災罹難者默哀世界盃橄欖球 日本隊長為報恩重返球隊特派專欄／海嘯後重生 日本世界盃橄欖球場讓孩童跑向希望
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報