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王齊麟程琪雅 丹麥羽球公開賽闖頭關

最新更新：2019/10/15 17:29

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣羽球混雙組合王齊麟與程琪雅今天在丹麥羽球公開賽混雙首輪，以21比17、21比17，直落二擊敗世界排名第22的日本組合金子祐樹與松友美佐紀，順利闖過頭關。

總獎金77.5萬美元（約新台幣2397萬）的丹麥羽球公開賽，是世界巡迴賽次頂級的750系列，世界排名32的王齊麟與程琪雅，首輪對手是球風難纏的日本組合，而松友美佐紀是2016里約奧運女雙金牌得主，她和搭檔高橋禮華甚至高居世界第1，目前在女雙仍高居全球第4。

王齊麟與程琪雅的「王程配」，過去從未和金子祐樹與松友美佐紀交手過，今天兩人演出驚奇，開局和對手鏖戰至14比14平後，先連拿2分領先，此後一路領先，以21比17先馳得點。

首局拿下後，「王程配」表現氣勢大漲，次局歷經開局短暫拉鋸，在4比4扯平後，「王程配」靠著一波5比1攻勢接管戰局，接下來未曾讓對手追上，最後再以21比17拿下，也順利闖進第2輪。

「王程配」過關後，下一輪對手將是大會第3種子、世界排名第4的渡邊勇大與東野有紗這對日本組合，與法國的基奎爾（Thom Gicquel）和戴魯（Delphine Delrue）對決後的勝方。（編輯：張雅淨）1081015

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