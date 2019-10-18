4組台將晉級丹麥羽賽8強 戴資穎出戰大堀彩

（中央社記者黃巧雯台北18日電）2019丹麥羽球公開賽今天舉行8強賽事，將有4組台將上陣，尋求衛冕的世界球后戴資穎將出戰日本選手大堀彩，力拚對戰7連勝及4強門票。

2019丹麥羽球公開賽在奧登斯舉行，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，昨天5組台將中，共有4組闖進8強，僅台灣男雙組合王齊麟與李洋，苦戰3局，遭到日本組合嘉村健士與園田啟悟逆轉，16強止步。

丹麥羽球公開賽8強賽將由戴資穎打頭陣，預計將在晚間11時迎戰爆冷擊敗泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）的日本選手大堀彩，雙方從2015年首度交手至今，戴資穎取得對戰6連勝，今天將再拚延續連勝紀錄。

另一組世界排名第20的台灣男雙組合盧敬堯與楊博涵，預計與戴資穎同一時間登場，將強碰世界排名第3的中國組合劉雨辰與李俊慧。

台灣羽球一哥周天成、混雙組合王齊麟與程琪雅將在壓軸上陣，預計19日凌晨才會亮相，其中周天成將遭遇到中國名將、前球王諶龍的挑戰，兩人過去7度過招，周天成未曾拿下勝利。

王齊麟與程琪雅則將與香港組合鄧俊文與謝影雪交手，爭奪4強門票。（編輯：張雅淨）1081018