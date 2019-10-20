15歲神射手金利偉華 奪全運會射擊金牌

（中央社記者龍柏安桃園20日電）年僅15歲的台東神射手金利偉華接觸射擊才短短2年多，今天在108年桃園全國運動會射擊男子個人10公尺空氣手槍決賽後來居上，奪得生涯首面全運會金牌。

射擊男子10公尺空氣手槍決賽前23發射完，金利偉華追到僅落後地主桃園市選手吳承倫0.1分，最後1發他成功逆轉戰局，以總分236.5分擊敗對手的235.1分，拿下生涯最重要的一面金牌。

稚氣未脫的金利偉華，談到決賽最後2發時說，「當時我覺得還有機會逆轉，第23發射完，我覺得機會又更大了一些。」金利偉華坦言，這面全運會金牌，是對他自己的認可，也讓他在射擊路上更有信心。

擁有1/2阿美族血統的金利偉華坦言就是喜歡槍，他只練射擊短短半年，就和同學練習PK時射中滿分10.9分，至今都無法忘記當時的喜悅，「我最喜歡打中靶心的感覺，那種感覺真的很爽、很舒服。」

教練莊于萱表示，金利偉華沒有同年齡小朋友的跳脫，個性非常沉穩，就算是放假也會自主到學校訓練，「在今年全運會前，我們就對他有信心可以拿下金牌。」

靠著逆轉勝奪金，金利偉華坦言，雖然賽前自己狀況不錯，也期許自己可以摘金，如今脖子上掛著亮澄澄的金牌，他卻覺得有些不可思議，他透露，下個目標是爭取2020東京奧運門票，也希望11月在卡達杜哈舉行的亞洲射擊錦標賽，可順利摘下進軍奧運的門票。（編輯：管中維）1081020