差0.04秒達奧運標 陳奎儒全運會奪金留遺憾

（中央社記者龍柏安桃園21日電）全運會決賽前，「台灣欄神」陳奎儒曾想過是否要用飛撲衝線，若又只差一點點達奧運標，他會非常扼腕，最後他保守地挺胸衝線，看到又只差0.04秒達奧運標，讓他爆氣怒吼。

陳奎儒今天在108年桃園全國運動會男子110公尺跨欄決賽，以13秒36衝線摘金，距離明年東京奧運13秒32的參賽標準，又只差0.04秒，衝過終點前他瞄了一眼參考成績，「我氣得差點罵出髒話來。」

加上全運會決賽在內，陳奎儒今年有3場比賽跑進13秒36秒以內，包括5月台灣國際田徑公開賽以13秒34刷新全國紀錄，接著在日本富士北麓田徑賽與全運會都飆出13秒36，3度以千分位之差與奧運門票擦身而過。

比賽結束後，陳奎儒整理好心情受訪，他坦言，第5個欄架速度提升上來，最後5個欄架的欄間技術銜接依舊不夠順暢，導致尾盤速度無法延續。他評估，「如果沒有這些失誤的話，我預估成績應該會落在13秒25左右。」

今年季前，陳奎儒訂下「破全國、達奧運標」的目標，前半段雖早早達成，不過後半段屢次叩關都差一點，他說：「這是個不及格的賽季，辛苦一整年就是達到目標，這樣才能回饋幫助我的每一個人。」

全運會結束後，意味著今年賽季也跟著落幕，陳奎儒坦承，在賽季封關前的最後一戰，又差0.04秒達標，「真的超級遺憾。」

接下來，陳奎儒只能透過冬季訓練強化自己，並放眼明年賽季，他強調，會與教練一起溝通討論冬訓計畫，也會徹底強化自己的小肌群，「我看了很多國外選手的影片，發現他們的動作我根本做不出來。」他希望透過紮實的冬訓，能在明年賽季展現成效，續拚奧運門票。（編輯：管中維）1081021