龜井善行雙響砲無用 日本大賽軟銀3連勝聽牌

日本職業棒球總冠軍賽22日第3戰，福岡軟銀鷹隊以6比2擊退巨人。圖為4局上軟銀隊德斯潘耶打出2分打點安打時，隊友歡呼。（共同社提供）

（中央社記者楊啟芳台北22日電）日本職業棒球總冠軍賽今天第3戰，雖然讀賣巨人隊球員龜井善行轟雙響砲，但福岡軟銀鷹隊在第4局平手時攻下大局，終場以6比2擊退巨人，取得3連勝聽牌優勢，明天再勝就3連霸。

日職總冠軍賽由中央聯盟的巨人交手太平洋聯盟的軟銀，19日起開打，先取得4勝的球隊封王。

軟銀首戰靠先發投手千賀滉大7局好投，以7比2擊退巨人；第2戰軟銀敲出3發全壘打，以6比3奪第2勝。

第3戰在巨人主場東京巨蛋舉行，雖然1局下巨人開路先鋒龜井善行就敲陽春全壘打，但軟銀2局上也靠賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲陽春砲追平。

軟銀3局上再有攻勢，川島慶三獲保送後，今宮健太、德斯潘耶（Alfredo Despaigne）接連敲安打，取得2比1領先；下個半局龜井善行再敲陽春砲，演出單場雙響砲，雙方再戰成平手。

軟銀4局上攻下大局，內川聖一敲安打後，甲斐拓也選到保送，對手再發生失誤形成滿壘，接著代打長谷川勇也擊出高飛犧牲打，今宮健太擊出內野安打後，柳田悠岐再獲保送擠回1分，德斯潘耶補上安打，帶有2分打點。

終場軟銀就以6比2擊退巨人，總冠軍賽取得3連勝，順利聽牌。軟銀明天如果再取勝，就能「日本一」3連霸，巨人則要力挽狂瀾，避免被橫掃。（編輯：李明宗）1081022